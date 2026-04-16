Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών η υπόθεση «Σάντη» - Κλιμακώνονται οι αποκαλύψεις και οι αντιδράσεις

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δηλώσεις του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, ο οποίος αποκάλυψε ότι η «Σάντη» τον προσέγγισε το 2023, καθώς τον θεωρούσε κατάλληλο να χειριστεί το υλικό που είχε στη διάθεσή της. Όπως υποστήριξε, διέθετε ήδη τεκμήρια, ενώ χαρακτήρισε τη γυναίκα ως «θύμα βιασμού από την ηλικία των 13 ετών». Παράλληλα, κατήγγειλε πως φέρεται να πιέστηκε από τις αρχές να ανασκευάσει, κάνοντας λόγο για προσπάθεια χειραγώγησης της μαρτυρίας της.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «σκάνδαλο μεγατόνων» με σοβαρές οικονομικές διαστάσεις, υποστηρίζοντας ότι διακινήθηκαν δισεκατομμύρια ευρώ εκτός Κύπρου χωρίς φορολόγηση.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση μεταφέρεται και σε θεσμικό επίπεδο, καθώς ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής αναμένεται να ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο εντός της επόμενης εβδομάδας. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα εξαρτηθούν από την ενημέρωση της Αστυνομίας για την πορεία των ερευνών, ενώ ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο διορισμού ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή.

Σοβαρές καταγγελίες διατυπώνει και ο Νίκος Κληρίδης, κάνοντας λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης. Όπως ανέφερε, το κινητό τηλέφωνο που φέρεται να περιείχε κρίσιμα στοιχεία έχει εξαφανιστεί, ενώ εκείνο που παραδόθηκε στις αρχές φέρεται να είχε εγκατεστημένη εφαρμογή αλλοίωσης δεδομένων. Υποστήριξε επίσης ότι το συγκεκριμένο τηλέφωνο στάλθηκε στην Europol, ενώ το αυθεντικό δεν εντοπίστηκε ποτέ. Ο ίδιος καταγγέλλει παραβίαση του δικηγορικού απορρήτου μετά από έρευνες στο γραφείο του και προαναγγέλλει νομικές ενέργειες κατά του κράτους.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο νομικός Χρίστος Κληρίδης αφήνει αιχμές για μονόπλευρη διερεύνηση της υπόθεσης από την Αστυνομία, επισημαίνοντας ότι εξετάζεται μόνο το ενδεχόμενο κατασκευασμένης υπόθεσης. Τόνισε πως υπάρχουν δύο αντικρουόμενες εκδοχές και θα πρέπει να διερευνηθούν και οι δύο, ενώ επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζεται προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο για ακύρωση του εντάλματος έρευνας.

Απαντώντας στις επικρίσεις, η Αστυνομία διαμηνύει ότι οι ενέργειές της βασίζονται σε μαρτυρίες και τεκμήρια, υπογραμμίζοντας ότι το ένταλμα έρευνας εκδόθηκε κατόπιν ένορκης δήλωσης και δικαστικής έγκρισης. Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η εξέταση της αυθεντικότητας των μηνυμάτων από την Europol, τα πορίσματα της οποίας αναμένονται.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις εξελίξεις των επόμενων ημερών να θεωρούνται κρίσιμες τόσο για τη δικαστική της πορεία όσο και για τις ευρύτερες πολιτικές συνέπειες.