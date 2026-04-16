Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Reset μετά το Πάσχα: Διατροφή, συνήθειες και μικρά μυστικά για καλύτερο σώμα – Διατροφολόγος στο «Τ»

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΑΦΙΤΗ 16.04.2026 - 06:32
Μετά τις ημέρες του Πάσχα, όπου η διατροφή συχνά ξεφεύγει από το καθημερινό πρόγραμμα, η επιστροφή σε μια πιο ισορροπημένη ρουτίνα αποτελεί το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα για την απώλεια των περιττών κιλών. Όπως επισημαίνει ο διατροφολόγος Πάνος Πλατρίτης σε δηλώσεις του στο ThemaOnline, προτεραιότητα πρέπει να είναι η επανένταξη σε ένα οργανωμένο διατροφικό πλάνο, με περιορισμό των λιπαρών τροφών και αποχή από τα γλυκά που κυριάρχησαν τις ημέρες των γιορτών.

«Καθοριστικό ρόλο παίζει και η φυσική δραστηριότητα, η οποία μπορεί να πάρει πολλές μορφές, από γυμναστική και περπάτημα στη φύση μέχρι και κολύμβηση, ειδικά τώρα που ο καιρός βελτιώνεται. Παράλληλα, η υιοθέτηση ενός πιο ελαφριού βραδινού γεύματος συμβάλλει όχι μόνο στη μείωση των θερμίδων, αλλά και σε ένα καλύτερο αίσθημα ευεξίας», είπε χαρακτηριστικά.

«Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επιλογή των σνακ μέσα στην ημέρα. Πιο ελαφριές επιλογές, όπως ένα φρούτο σε συνδυασμό με ένα ρόφημα –όπως τσάι ή καφές– μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο της πείνας, ενώ σε κάθε περίπτωση η μείωση των ποσοτήτων αποτελεί βασικό ζητούμενο. Ορισμένα βότανα, όπως ο ιβίσκος, το πεντάλευρο, η βερβερίνη και το τίλιο, μπορούν επίσης να συμβάλουν στη διαχείριση της όρεξης και να λειτουργήσουν ευεργετικά για το στομάχι», πρόσθεσε.

Με το καλοκαίρι να πλησιάζει, το χρονικό περιθώριο των περίπου έξι εβδομάδων θεωρείται επαρκές για την απώλεια 5 έως 7 κιλών, εφόσον υπάρχει συνέπεια. Ωστόσο, ο στόχος δεν είναι μόνο ο αριθμός στη ζυγαριά, αλλά η συνολική βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Ο περιορισμός των τροφών με υψηλό θερμιδικό περιεχόμενο και η ενίσχυση της διατροφής με φρούτα, λαχανικά και αποξηραμένα φρούτα αποτελούν βασικές αρχές προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, η έλευση του καλοκαιριού φέρνει νέους πειρασμούς, όπως τα παγωτά, γεγονός που καθιστά το μέτρο πιο απαραίτητο από ποτέ.

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια, ωστόσο, δεν είναι η ίδια η διατροφή, αλλά η έλλειψη συνέπειας και προγραμματισμού. Πολλοί ξεκινούν δυναμικά, αλλά εγκαταλείπουν την προσπάθεια μετά από λίγες εβδομάδες, χάνοντας τον αρχικό τους στόχο.

Το αίσθημα ότι πεινάμε κάθε μία ώρα

Το αίσθημα της συνεχούς πείνας που εμφανίζεται συχνά στην αρχή μιας προσπάθειας απώλειας βάρους δεν οφείλεται απαραίτητα σε πραγματική ανάγκη για τροφή, αλλά στη συνήθεια του οργανισμού σε μεγαλύτερες ποσότητες. Το σώμα «ζητά» αυτό που έχει μάθει. Σε αυτές τις στιγμές, η κατανάλωση ενός φρούτου ή λαχανικού ή ακόμη και ενός ροφήματος μπορεί να βοηθήσει, στέλνοντας το μήνυμα του κορεσμού. Πρόκειται για μια διαδικασία προσαρμογής, η οποία είναι πιο έντονη τις πρώτες ημέρες, αλλά σταδιακά το σώμα εκπαιδεύεται σε νέα δεδομένα, οδηγώντας σε μια πιο ισορροπημένη σχέση με το φαγητό.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κυπριακό: Νέα ένταση στην Πύλα και προσπάθεια αλλαγής δεδομένων στη νεκρή ζώνη

 16.04.2026 - 06:27
Επόμενο άρθρο

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών η υπόθεση «Σάντη» - Κλιμακώνονται οι αποκαλύψεις και οι αντιδράσεις

 16.04.2026 - 06:34
Οι εξελίξεις στην περιοχή της Πύλας επαναφέρουν στο προσκήνιο μια από τις πιο ευαίσθητες πτυχές του Κυπριακού: τη νεκρή ζώνη και το εύθραυστο καθεστώς της, το οποίο ρυθμίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη μέσω της Ειρηνευτικής Δύναμης. Πίσω από τις αντικρουόμενες δηλώσεις και τις πολιτικές τοποθετήσεις, αναδύεται μια σταδιακή αλλά σταθερή διαδικασία μετατόπισης ισορροπιών, όπου το πεδίο και η διπλωματία κινούνται παράλληλα, αλλά όχι πάντα συντονισμένα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα