ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠολλές οι βραδινές συλλήψεις - Χειροπέδες σε 8 πρόσωπα, από εμπρησμό μέχρι επίθεση εναντίον αστυνομικών
Πολλές οι βραδινές συλλήψεις - Χειροπέδες σε 8 πρόσωπα, από εμπρησμό μέχρι επίθεση εναντίον αστυνομικών

 16.04.2026 - 06:42
Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, συνελήφθησαν οκτώ πρόσωπα για αδικήματα που αφορούσαν την συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, εμπρησμών, παράνομης κατοχής περιουσίας, μέθης, ανησυχίας, επίθεσης εναντίον αστυνομικών, παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 602 οχήματα και ελέγχθηκαν 749 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 22 έλεγχοι υποστατικών, κατά τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες αναφορικά με τους όρους άδειας λειτουργίας τους.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 369 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 239 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 91 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους 7 οδηγοί εντοπίστηκαν να θετικοί, ενώ 2 πρόσωπα εντοπίστηκαν θετικά σε προκαταρτικό έλεγχο ναρκοτέστ. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν επτά οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

