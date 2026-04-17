Χαμός στην Αγία Νάπα: Το rooftop με τα burgers που θα μονοπωλήσει το καλοκαίρι!

Το Roof Burger Bar ανοίγει ξανά τις πόρτες του, προσφέροντας έναν συνδυασμό χαλάρωσης, διασκέδασης και απολαυστικών γεύσεων, με φόντο τη Μεσόγειο και τον κυπριακό ουρανό.

Από τη στιγμή που δύει ο ήλιος μέχρι αργά το βράδυ, ο χώρος μετατρέπεται σε ιδανικό σημείο για να απολαύσεις το ηλιοβασίλεμα και τη μαγευτική θέα.

Βρίσκεται στον 6ο όροφο του Grecian Sands Hotel και ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της κυπριακής ακτογραμμής. Από την Παρασκευή 16 Απριλίου, σε περιμένει με ζουμερά burgers, προσεγμένες craft μπίρες και δροσερά, χειροποίητα κοκτέιλ, δημιουργώντας την τέλεια καλοκαιρινή εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.