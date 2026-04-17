Σοβαρό περιστατικό: Μεγάλο βαν έκοψε καλώδιο ΑΗΚ στη μέση του δρόμου - Σε κίνδυνο διερχόμενα οχήματα και πεζοί - Δείτε βίντεο

Όπως φανερώνεται και στο βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα RoadReportCY, το καλώδιο εκτείνεται στην απέναντι πλευρά του δρόμου, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τα διερχόμενα οχήματα, τους πεζούς και τους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με αναφορές, το καλώδιο κόπηκε από ένα μεγάλο βαν καθώς περνούσε από τον δρόμο». Πιστεύεται ότι το ύψος του οχήματος μπορεί να ξεπέρασε τα όρια απόστασης, με αποτέλεσμα να πιαστεί και να σπάσει την εναέρια γραμμή.

Στο περιστατικό έσπευσαν άμεσα συνεργεία της AHK για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να ασφαλιστεί η περιοχή.

Δείτε βίντεο: