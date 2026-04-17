Μία ιστορική ταβέρνα με απίστευτη θέα και δροσιά επιστρέφει φέρνοντας μαζί της παραδοσιακές κυπριακές γεύσεις – Δείτε φωτογραφίες

ΑρχικήΟικονομία
 17.04.2026 - 09:33
Η ταβέρνα «Γεράνια», στο χωριό Πενταλιά της ορεινής Παφου, επιστρέφει δυναμικά.

«Από τις 17 Απριλίου, όπως μας γνωρίζατε και μας αναμένατε, επιστρέφουμε με τις γνώριμες αυθεντικές κυπριακές γεύσεις και τη σταθερή ποιότητα, που η γνήσια παράδοση του χωριού ξέρει να προσφέρει».

Με αγάπη για τα εκλεκτά κυπριακά κρέατα, με κορυφαίο πιάτο τα αρνίσια παϊδάκια με το κιλό, ψήνουμε τους καρβουνομεζέδες με μεράκι και σεβασμό για όσους ξέρουν να εκτιμούν το πραγματικά καλό κυπριακό κρέας.

Σε έναν πράσινο περιβάλλον περιτριγυρισμένο με πεύκα, με όμορφη θέα και δροσιά, άφθονο χώρο στάθμευσης, άπλετο χώρο για τα παιδιά και κυπριακή, φιλόξενη ατμόσφαιρα, σας προσφέρουμε την ιδανική εμπειρία για χαλάρωση και απόλαυση.

Ωράριο λειτουργίας:

Παρασκευή & Σάββατο: από τις 19:00

Κυριακή: από τις 13:00

Απλά καλό, ποιοτικό φαγητό. Όπως το θυμάσαι ή όπως αξίζει να το ζήσεις!

Σας περιμένουμε!

Η διαδρομή είναι εμπειρία από μόνη της

Η διαδρομή προς την Πενταλιά γεμίζει το βλέμμα με χρώμα και το μυαλό με ηρεμία: καταπράσινες πλαγιές, εναλλαγές τοπίου, και μια φύση που σε καλεί να χαλαρώσεις.

Η ταβέρνα, με την εντυπωσιακή της αρχιτεκτονική, περιβάλλεται από πεύκα, κέδρους και μουριές, δημιουργώντας μια δροσερή όαση το καλοκαίρι, ενώ τον χειμώνα προσφέρει ζεστασιά και θαλπωρή με παραδοσιακή ξυλόσομπα. Η θέα μέσα από τον φωτεινό, ανοιχτόχωρο εσωτερικό χώρο χαρίζει την αίσθηση σύνδεσης με τη φύση, όλες τις εποχές του χρόνου.

Η “Γεράνια” έχει όλα τα «συστατικά» για μια γαστρονομική έξοδο με χαρακτήρα:

✔ Σεβασμός στην παράδοση

✔ Επιλεγμένα υλικά από ντόπιους παραγωγούς

✔ Καλοψημένοι κυπριακοί μεζέδες στα κάρβουνα

✔ Παραδοσιακές γεύσεις με γνήσια αυθεντικότητα.

Πηγή: pafospress.com

Σοβαρό περιστατικό: Μεγάλο βαν έκοψε καλώδιο ΑΗΚ στη μέση του δρόμου - Σε κίνδυνο διερχόμενα οχήματα και πεζοί - Δείτε βίντεο

Αυτό είναι το νέο κατάστημα που άνοιξε στο mall της Πάφου - Άνετη και κομψή μόδα για άνδρες - Δείτε φωτογραφίες

Πώς η υπόθεση «Σάντη» ανατρέπει τους σχεδιασμούς των κομμάτων εν μέσω προεκλογικού για τις βουλευτικές - Αμηχανία και ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Η υπόθεση «Σάντη» ήρθε τη χειρότερη, ή ίσως την πιο αποκαλυπτική στιγμή, για το πολιτικό σύστημα της Κύπρου. Εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές, εκεί όπου τα κόμματα επιδιώκουν να επιβάλλουν τη δική τους ατζέντα, μια υπόθεση με βαριές καταγγελίες και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, ήρθε να ανατρέψει τους σχεδιασμούς και να φέρει στην επιφάνεια κάτι βαθύτερο: την αμηχανία.

Επανέρχεται ο Δρουσιώτης: Νέο ηχητικό για τη φωτογραφία του φερόμενου «μαχαιρώματος» της Σάντη που εντοπίστηκε στο διαδίκτυο

Απαγόρευση Social Media στην Κύπρο: Πότε αναμένεται να εφαρμοστεί - Έρχεται ολιστικό σχέδιο για την προστασία ανηλίκων

Ανάστατη η κυπριακή κοινωνία: Φόβος για έλλειψη χοιρινού, πολλά ερωτηματικά για τη Σάντυ και «έξοδος» από επικίνδυνες οικοδομές

Πτώμα στον Ακάμα: Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου - Ποιο ενδεχόμενο εξετάζεται

ΤΖΟΚΕΡ: «Τρελό» ποσό στην επόμενη κλήρωση – Βρέθηκε ένας τυχερός στη δεύτερη κατηγορία και γέμισε τις τσέπες του

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 17 Απριλίου

Έχεις προγραμματισμένο ταξίδι; Πιθανή ακύρωση πτήσεων σύντομα - Για πόσο αντέχουν τα καύσιμα αεροσκαφών

