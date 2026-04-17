Μία ιστορική ταβέρνα με απίστευτη θέα και δροσιά επιστρέφει φέρνοντας μαζί της παραδοσιακές κυπριακές γεύσεις – Δείτε φωτογραφίες

«Από τις 17 Απριλίου, όπως μας γνωρίζατε και μας αναμένατε, επιστρέφουμε με τις γνώριμες αυθεντικές κυπριακές γεύσεις και τη σταθερή ποιότητα, που η γνήσια παράδοση του χωριού ξέρει να προσφέρει».

Με αγάπη για τα εκλεκτά κυπριακά κρέατα, με κορυφαίο πιάτο τα αρνίσια παϊδάκια με το κιλό, ψήνουμε τους καρβουνομεζέδες με μεράκι και σεβασμό για όσους ξέρουν να εκτιμούν το πραγματικά καλό κυπριακό κρέας.

Σε έναν πράσινο περιβάλλον περιτριγυρισμένο με πεύκα, με όμορφη θέα και δροσιά, άφθονο χώρο στάθμευσης, άπλετο χώρο για τα παιδιά και κυπριακή, φιλόξενη ατμόσφαιρα, σας προσφέρουμε την ιδανική εμπειρία για χαλάρωση και απόλαυση.

Δείτε φωτογραφίες

Ωράριο λειτουργίας:

Παρασκευή & Σάββατο: από τις 19:00

Κυριακή: από τις 13:00

Απλά καλό, ποιοτικό φαγητό. Όπως το θυμάσαι ή όπως αξίζει να το ζήσεις!

Σας περιμένουμε!

Η διαδρομή είναι εμπειρία από μόνη της

Η διαδρομή προς την Πενταλιά γεμίζει το βλέμμα με χρώμα και το μυαλό με ηρεμία: καταπράσινες πλαγιές, εναλλαγές τοπίου, και μια φύση που σε καλεί να χαλαρώσεις.

Η ταβέρνα, με την εντυπωσιακή της αρχιτεκτονική, περιβάλλεται από πεύκα, κέδρους και μουριές, δημιουργώντας μια δροσερή όαση το καλοκαίρι, ενώ τον χειμώνα προσφέρει ζεστασιά και θαλπωρή με παραδοσιακή ξυλόσομπα. Η θέα μέσα από τον φωτεινό, ανοιχτόχωρο εσωτερικό χώρο χαρίζει την αίσθηση σύνδεσης με τη φύση, όλες τις εποχές του χρόνου.

Η “Γεράνια” έχει όλα τα «συστατικά» για μια γαστρονομική έξοδο με χαρακτήρα:

✔ Σεβασμός στην παράδοση

✔ Επιλεγμένα υλικά από ντόπιους παραγωγούς

✔ Καλοψημένοι κυπριακοί μεζέδες στα κάρβουνα

✔ Παραδοσιακές γεύσεις με γνήσια αυθεντικότητα.

Πηγή: pafospress.com