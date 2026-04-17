ΑρχικήΠολιτική
ΠτΔ: «Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» - Αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και κόστος ενέργειας στο επίκεντρο Άτυπης Συνόδου ΕΕ

 17.04.2026 - 11:02
Η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, καθώς και οι επιπτώσεις των εξελίξεων στην καθημερινότητα των πολιτών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας, θα βρεθούν στο επίκεντρο της Άτυπης Συνόδου των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και της συνάντησης των «27» με περιφερειακούς ηγέτες στην Κύπρο στις 23 και 24 Απριλίου, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Εκφράζοντας περηφάνεια που η Κύπρος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τιμόνι του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η Ένωση παραμένει φιλόδοξη και ότι το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα πρέπει να αντανακλά αυτή τη φιλοδοξία, προσθέτοντας ότι "θα παρέχουμε την πολιτική καθοδήγηση για το πως θα πετύχουμε αυτή τη φιλοδοξία".

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η συνάντηση της ΕΕ με ηγέτες της περιοχής στέλνει σαφές μήνυμα ότι η Μέση Ανατολή και ο Κόλπος αποτελούν τη γειτονιά της Ευρώπης, με την ασφάλειά τους να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη.

Τόνισε ακόμη ότι οι εταίροι στηρίζουν ο ένας τον άλλον σε δύσκολες στιγμές και ότι τώρα είναι η στιγμή για αποφασιστικά βήματα προς περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο.

"Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο", κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για Μυλωνάκη: Παραμένει διασωληνωμένος, σταθερή η κατάστασή του

 17.04.2026 - 10:58
«Άνοιξαν οι ουρανοί»: Μαύρα σύννεφα σκέπασαν την Κύπρο - Εικόνες από διάφορες περιοχές του νησιού - VIDEO

 17.04.2026 - 11:15
Πώς η υπόθεση «Σάντη» ανατρέπει τους σχεδιασμούς των κομμάτων εν μέσω προεκλογικού για τις βουλευτικές - Αμηχανία και ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Η υπόθεση «Σάντη» ήρθε τη χειρότερη, ή ίσως την πιο αποκαλυπτική στιγμή, για το πολιτικό σύστημα της Κύπρου. Εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές, εκεί όπου τα κόμματα επιδιώκουν να επιβάλλουν τη δική τους ατζέντα, μια υπόθεση με βαριές καταγγελίες και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, ήρθε να ανατρέψει τους σχεδιασμούς και να φέρει στην επιφάνεια κάτι βαθύτερο: την αμηχανία.

  •  17.04.2026 - 06:30
  •  17.04.2026 - 06:28
  •  17.04.2026 - 06:33
  •  17.04.2026 - 06:31
  •  17.04.2026 - 11:53
  •  17.04.2026 - 09:16
  •  17.04.2026 - 09:13
  •  17.04.2026 - 07:01

