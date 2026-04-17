Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή«Δεν υπάρχει διαφυγή»: Μαθήτρια που επέζησε από την επίθεση του 14χρονου στο σχολείο του Καχραμάνμαρας θυμάται τις στιγμές τρόμου
«Δεν υπάρχει διαφυγή»: Μαθήτρια που επέζησε από την επίθεση του 14χρονου στο σχολείο του Καχραμάνμαρας θυμάται τις στιγμές τρόμου

 17.04.2026 - 14:17
Τις στιγμές τρόμου που έζησε κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης στο Γυμνάσιο Ayser Çalik, στην περιοχή Ονικισουμπάτ του Καχραμάνμαρας, περιέγραψε μαθήτρια της 5ης τάξης, η οποία κατάφερε να επιβιώσει παρά τον τραυματισμό της. Στην επίθεση που σημειώθηκε την Τετάρτη έχασαν τη ζωή τους εννέα άτομα - ένας εκπαιδευτικός και οκτώ μαθητές - ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 13 άνθρωποι.

Η 11χρονη μαθήτρια, με τα αρχικά F.C., τραυματίστηκε στο πόδι όταν πήδηξε από το παράθυρο της τάξης στην προσπάθειά της να διαφύγει, αφού προηγουμένως είχε κρυφτεί κάτω από το θρανίο, όπου συμμαθήτριά της την κάλυψε με το σώμα της για να την προστατεύσει από τα πυρά. Μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Kahramanmaraş Sütçü İmam, πήρε εξιτήριο και περιέγραψε τα όσα συνέβησαν την ημέρα της επίθεσης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χτίζουμε αλλά δεν λύνουμε το πρόβλημα – Πού «κολλάει» το σύστημα και ποιο μοντέλο ακολουθούν άλλες χώρες που μπορεί να υιοθετήσει η Κύπρος;

 17.04.2026 - 14:17
Επόμενο άρθρο

Επιβεβαιώθηκε η συνέχεια του «Top Gun»: Ο Τομ Κρουζ επιστρέφει ως Maverick

 17.04.2026 - 14:21
Η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, καθώς και οι επιπτώσεις των εξελίξεων στην καθημερινότητα των πολιτών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας, θα βρεθούν στο επίκεντρο της Άτυπης Συνόδου των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και της συνάντησης των «27» με περιφερειακούς ηγέτες στην Κύπρο στις 23 και 24 Απριλίου, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα