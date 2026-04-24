VIDEO: Φορτηγάκι «ισοπεδώνει» Λαμποργκίνι σε πάρκινγκ

Στο βίντεο που έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας φαίνεται αρχικά ο οδηγός της Λαμποργκίνι να είναι σταματημένος και στη συνέχεια, αρχίζει να κάνει όπισθεν.

Την ώρα εκείνη ξαφνικά μπαίνει στο πλάνο το φορτηγάκι με την οδηγό του κυριολεκτικά αφρενάριστη να καβαλάει το πανάκριβο αυτοκίνητο, λόγω των τεράστιων τροχών που «φοράει» το όχημά της.

ALERT: Florida woman drives her lifted truck over a Lamborghini she didn't see in a parking lot.



“Thank you God for another day and another chance,” the man in the Lamborghini said.



“Material things don't matter to me, my health is the main thing. Nothing stops us, there is… pic.twitter.com/Doo1GKBvqP — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) April 23, 2026

Σώος ο οδηγός

Δευτερόλεπτα μετά το ατύχημα, η γυναίκα οδηγός κατεβαίνει από το φορτηγάκι και πιάνει το κεφάλι της με απελπισία μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει. Μάλιστα, έσπευσε να δικαιολογηθεί λέγοντας ότι δεν είδε καθόλου το αυτοκίνητο που χτύπησε.

Μια άλλη γυναίκα, αυτόπτης μάρτυρας, κοιτάει το θέαμα χωρίς να μπορεί να πιστέψει τι έχει συμβεί.

Χαρακτηριστική πάντως είναι η αντίδραση του οδηγού της Λαμποργκίνι που αμέσως μετά είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει που καταστράφηκε το αμάξι του, σημασία για εκείνον έχει το γεγονός ότι είναι καλά στην υγεία του.