VIDEO: Παραλίγο τραγωδία - Διανομέας «βγήκε» ζωντανός μέσα από τις λαμαρίνες δύο αυτοκινήτων

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 22:00 στη Λεωφόρο Μακαρίου, έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πόλης, ακριβώς απέναντι από το Λανίτειο Λύκειο.

Σύμφωνα με ανάρτηση της σελίδας RoadReport, δύο επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με αποτέλεσμα ένας διερχόμενος διανομέας φαγητού να βρεθεί εγκλωβισμένος ανάμεσά τους. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που η μοτοσικλέτα του διανομέα κυριολεκτικά πολτοποιήθηκε, μετατρέποντας το όχημα σε μια άμορφη μάζα σιδερικών σφηνωμένη ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα.

Οι εικόνες που αντίκρισαν οι περαστικοί και οι διασώστες ήταν σοκαριστικές, προκαλώντας φόβους για τη ζωή του οδηγού. Ωστόσο, ο νεαρός διανομέας φαίνεται πως είχε «άγιο», αφού κατάφερε να απεγκλωβιστεί έχοντας υποστεί μόνο ελαφρά τραύματα.