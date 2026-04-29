Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Τι αλλάζει στα σχολικά κυλικεία: Νέα προϊόντα στο μενού – Από σουφλέ μέχρι μάφινς - Όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς - Δείτε τον νέο τιμοκατάλογο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 29.04.2026 - 06:27
Αλλαγές έρχονται στα σχολικά κυλικεία, με νέα προϊόντα και πιο ξεκάθαρες επιλογές για τα παιδιά, κάτι που αφορά άμεσα τους γονείς που θέλουν να γνωρίζουν τι καταναλώνουν καθημερινά στο σχολείο. Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε ανανέωση των τιμοκαταλόγων, επιχειρώντας να βάλει τάξη και να ενισχύσει την ποιότητα των διαθέσιμων επιλογών.

Οι νέοι συμπληρωματικοί τιμοκατάλογοι, που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ από τις 20 Απριλίου 2026 και εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων, καλύπτουν όλα τα δημόσια σχολεία, από τη δημοτική μέχρι και τη μέση και τεχνική εκπαίδευση. Στόχος είναι να προσφέρονται πιο ισορροπημένες και ελεγχόμενες διατροφικές επιλογές μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, προστέθηκαν και νέα προϊόντα στα κυλικεία, δίνοντας στα παιδιά περισσότερες επιλογές. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται πίτα της σάτζης με μέλι ή με γέμιση κρέμα κακάο, φετόπιτα, σουφλέ και κολοκοτή, μάφινς (κ.α) τα οποία θα διατίθενται με συγκεκριμένες προδιαγραφές και καθορισμένες τιμές. Οι επιλογές αυτές επιχειρούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη γεύση που προτιμούν τα παιδιά και την ανάγκη για ποιοτικότερο φαγητό.

Παράλληλα, έχουν δοθεί και συγκεκριμένες συνταγές στους διαχειριστές των κυλικείων, ώστε να μπορούν να παρασκευάζουν ορισμένα εδέσματα εντός του σχολείου. Ωστόσο, για να γίνει αυτό, απαιτείται επιπλέον έλεγχος και άδεια από τις αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες, διασφαλίζοντας ότι τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής.

Για τους γονείς, οι αλλαγές αυτές αποτελούν μια προσπάθεια να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχος στο τι φτάνει στο πιάτο των παιδιών τους.

Δείτε τον συμπληρωματικό τιμοκατάλογο για τη Δημοτική Εκπαίδευση ΕΔΩ για την Μέση Εκπαίδευση ΕΔΩ και τις Συνταγές ΕΔΩ

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τέλος στην «ομηρία» από τον καιρό: Το μεγάλο στοίχημα της Κύπρου για το νερό – Γιατί οι βροχές δεν σταματούν τον «πυρετό» των αφαλατώσεων

 29.04.2026 - 06:26
Επόμενο άρθρο

Έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε πρόσωπο στη Λευκωσία – Τον ψάχνει η Αστυνομία – Δείτε φωτογραφίες

 29.04.2026 - 06:36
Η αποχή δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι μήνυμα. Και στις βουλευτικές εκλογές του 2021, το μήνυμα αυτό έγινε πιο ηχηρό από ποτέ. Πάνω από ένας στους τρεις πολίτες επέλεξε να μην πάει στις κάλπες. Δεν πρόκειται για αδιαφορία με την απλοϊκή έννοια που συχνά της αποδίδεται. Πρόκειται για μια συνειδητή στάση, που κρύβει θυμό, απογοήτευση και βαθιά απαξίωση προς το πολιτικό σύστημα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα