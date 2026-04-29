Τι αλλάζει στα σχολικά κυλικεία: Νέα προϊόντα στο μενού – Από σουφλέ μέχρι μάφινς - Όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς - Δείτε τον νέο τιμοκατάλογο

Οι νέοι συμπληρωματικοί τιμοκατάλογοι, που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ από τις 20 Απριλίου 2026 και εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων, καλύπτουν όλα τα δημόσια σχολεία, από τη δημοτική μέχρι και τη μέση και τεχνική εκπαίδευση. Στόχος είναι να προσφέρονται πιο ισορροπημένες και ελεγχόμενες διατροφικές επιλογές μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, προστέθηκαν και νέα προϊόντα στα κυλικεία, δίνοντας στα παιδιά περισσότερες επιλογές. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται πίτα της σάτζης με μέλι ή με γέμιση κρέμα κακάο, φετόπιτα, σουφλέ και κολοκοτή, μάφινς (κ.α) τα οποία θα διατίθενται με συγκεκριμένες προδιαγραφές και καθορισμένες τιμές. Οι επιλογές αυτές επιχειρούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη γεύση που προτιμούν τα παιδιά και την ανάγκη για ποιοτικότερο φαγητό.

Παράλληλα, έχουν δοθεί και συγκεκριμένες συνταγές στους διαχειριστές των κυλικείων, ώστε να μπορούν να παρασκευάζουν ορισμένα εδέσματα εντός του σχολείου. Ωστόσο, για να γίνει αυτό, απαιτείται επιπλέον έλεγχος και άδεια από τις αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες, διασφαλίζοντας ότι τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής.

Για τους γονείς, οι αλλαγές αυτές αποτελούν μια προσπάθεια να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχος στο τι φτάνει στο πιάτο των παιδιών τους.

Δείτε τον συμπληρωματικό τιμοκατάλογο για τη Δημοτική Εκπαίδευση ΕΔΩ για την Μέση Εκπαίδευση ΕΔΩ και τις Συνταγές ΕΔΩ