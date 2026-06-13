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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου

 13.06.2026 - 09:58
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου

Τα επόμενα βήματα της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ για το Κυπριακό, οι αλλαγές που έρχονται στον δημόσιο τομέα για περιορισμό του κρατικού μισθολογίου, οι συλλήψεις για υπόθεση τρομοκρατία και τα όσα έγιναν σε σχέση με τις προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών είναι ανάμεσα στα θέματα που προβάλλοουν οι εφημερίδες το Σάββατο.

Η «Αλήθεια» με τίτλο «Πάει στις εγγυήτριες η Ολγκίν για την 5+1» αναφέρει ότι χθες πραγματοποίησε τον δεύτερο γύρο επαφών της με τους ηγέτες, πριν πάει σε Άγκυρα, Αθήνα και Βρυξέλλες. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι, με βάση στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, αυξάνεται επικίνδυνα το κρατικό μισθολόγιο. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στον διαμοιρασμό των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών, σημειώνοντας ότι καταγράφηκε ένταση στην Επιτροπή Επιλογής.

Ο «Πολίτης» με τίτλο «Έρχονται αλλαγές στον δημόσιο τομέα» αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη μεταρρυθμίσεις προκειμένου να συγκρατηθεί το κόστος του κρατικού μισθολογίου. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στον θεσμό των Υφυπουργών, που συμμετέχουν στο Υπουργικό Συμβούλιο χωρίς συνταγματική κατοχύρωση, όπως σημειώνει. Αλλού, ο «Πολίτης» σημειώνει ότι η Ολγκίν φεύγει για να ξανάρθει, χτίζοντας δυναμική για τη νέα σύνοδο.

Η εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Τους έπιασαν λίγο πριν την επίθεση», αναφερόμενη σε «δίκτυο Χαμάς» στην Κύπρο, που, όπως σημειώνει, σχεδίαζε επί εφτά μήνες βομβιστική ενέργεια. Ακόμη η εφημερίδα αναφέρεται σε εκκλήσεις ναυαγοσωστών για στελέχωση των πύργων τις παραλίες. Αλλού, η εφημερίδα κάνει λόγο για αεροπορική και ναυτική θωράκιση της Κύπρου με μόνιμη παρουσία μαχητικών αεροσκαφών και πολεμικού πλοίου, στο πλαίσιο ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος.

Η «Χαραυγή» με τίτλο «Αλισβερίσια ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ-ΕΛΑΜ» αναφέρεται στις συμφωνίες για τις προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών και αναφέρει ότι η Αννίτα Δημητρίου "ικανοποιεί τα 'θέλω' του ΕΛΑΜ και το ΔΗΚΟ επικροτεί, κοιτάζοντας στο 2028". Στη λεζάντα της φωτογραφίας του πρωτοσέλιδου αναφέρεται ότι ενοχλητικά έντομα και δυσοσμία διώχνουν τους επισκέπτες στο λιμανάκι στην Κάτω Πάφο. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» με τίτλο «Το ΕΛΑΜ εξασφαλίζει τρεις επιτροπές», αναφέρει, στο κύριο της θέμα, ότι το ΕΛΑΜ πήρε την προεδρία των επιτροπών άμυνας, μεταφορών και περιβάλλοντος της Βουλής, Στη φωτογραφία του πρωτοσέλιδου απεικονίζεται στιγμιότυπο από τη χθεσινή συνάντηση Προέδρου Χριστοδουλίδη με την κ. Ολγκίν, η οποία, όπως γράφει η εφημερίδα, έθεσε ένα χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα που προτίθεται να ακολουθήσει στο Κυπριακό. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρει ότι ύποπτος για τρομοκρατία αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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Ολοκληρώθηκε χθες (12/06) μετά από ημέρες συζητήσεων και διαβουλεύσεων η μαραθώνια συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής της Βουλής, με τα κόμματα να καταλήγουν τελικά στον διαμοιρασμό των Προεδριών των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.

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