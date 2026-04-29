«Ελάτε να με συλλάβετε!» – Τα βάζει με όλους ο Δρουσιώτης - Το ραντεβού που έδωσε με τους πολίτες

Με το χαρακτηριστικό «Ελάτε να με συλλάβετε, αλλά δεν θα με σιωπήσετε», ο κ. Δρουσιώτης σηκώνει το γάντι απέναντι στις πληροφορίες που διαρρέουν περί επικείμενων συλλήψεων, συνδέοντας τις εξελίξεις απευθείας με το επερχόμενο πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς.

​Σύμφωνα με τον κ. Δρουσιώτη, οι φήμες για συλλήψεις δεν στρέφονται κατά όσων «καταλήστεψαν δισεκατομμύρια», αλλά κατά εκείνων που ερεύνησαν και κατήγγειλαν τη λεηλασία του κράτους. Ο ίδιος υποστηρίζει πως ο Νίκος Αναστασιάδης και τα «κατάλοιπά του στο σύστημα εξουσίας» κινούν τα νήματα πίσω από τις σκηνές, ενόψει της παράδοσης του πορίσματος της Αρχής Κατά της Διαφθοράς στις 30 Απριλίου. Κατά τον ερευνητή, ο φερόμενος πανικός των κύκλων της εξουσίας πηγάζει από την προσπάθεια προληπτικού εξευτελισμού του, ώστε να αποδυναμωθούν τα όποια ευρήματα της έρευνας.

​Αντί της σιωπής, ο ερευνητής επιλέγει την αντεπίθεση, ανακοινώνοντας τη διοργάνωση δημόσιας συζήτησης την Τετάρτη, 6 Μαΐου, στις 19:00, στο αμφιθέατρο Discovery του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Το θέμα της εκδήλωσης αφορά την «απάτη των εκποιήσεων» και τη διασύνδεσή τους με υποκλαπέντα μηνύματα, με τον κ. Δρουσιώτη να υπόσχεται πως θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του κοινού και θα φέρει στο φως στοιχεία που, όπως ισχυρίζεται, το σύστημα προσπαθεί να αποκρύψει.