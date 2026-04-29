Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
LIKE ONLINE

Video: Ξέθαψε την αδελφή του και την πήγε στην τράπεζα για να αποδείξει τον θάνατό της

Video: Ξέθαψε την αδελφή του και την πήγε στην τράπεζα για να αποδείξει τον θάνατό της

Ανδρας που ζει σε αγροτική περιοχή της Ινδίας, λόγω της αδυναμίας του να εκδώσει πιστοποιητικό θανάτου για την αδελφή του, προχώρησε σε μια ακραία πράξη, ξεθάβοντας τα λείψανά της και μεταφέροντας τα σε υποκατάστημα της Overseas Bank για να αποδείξει ότι η γυναίκα δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

Ο Τζίτου Μούντα, μέλος φυλής στο κρατίδιο Οντίσα της ανατολικής Ινδίας, μετέβη την περασμένη Δευτέρα (27/4) στην τράπεζα με σκοπό να κάνει ανάληψη των χρημάτων που υπήρχαν στον λογαριασμό της θανούσης.

Το ποσό ανερχόταν σε 20.000 ρουπίες, δηλαδή περίπου 180 ευρώ. Ωστόσο, οι υπάλληλοι του εξήγησαν ότι η ανάληψη από τρίτο πρόσωπο είναι αδύνατη χωρίς τα απαραίτητα επίσημα έγγραφα και αποδείξεις.

Σοκαρίστηκαν οι κάτοικοι της περιοχής με την απόκοσμη εικόνα

Εξοργισμένος από την άρνηση και το πρόσχημα της έλλειψης πιστοποιητικού θανάτου, ο Μούντα επέστρεψε λίγο αργότερα στην τράπεζα κουβαλώντας στον ώμο του τα λείψανα της αδελφής του, η οποία είχε ταφεί λίγες ημέρες νωρίτερα.

Πλάνα από ινδικά τηλεοπτικά δίκτυα κατέγραψαν τον άνδρα να μεταφέρει το πτώμα, το οποίο ήταν εν μέρει τυλιγμένο σε πλαστικό σάκο, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους και τους κατοίκους της περιοχής.

Η Overseas Bank χαρακτήρισε την κατάσταση «αλγεινή», αποδίδοντας το συμβάν στην άρνηση του άνδρα να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι δήλωσαν πως το αίτημά του θα εξεταστεί κατά προτεραιότητα μόλις προσκομιστεί το επίσημο έγγραφο.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επόμενο άρθρο

Βουλευτικές: Αποχή, θυμός και ρευστή ψήφος, καθοριστικοί παράγοντες για ανατροπή του πολιτικού σκηνικού - Το μήνυμα που τα κόμματα συνεχίζουν να αγνοούν

Βουλευτικές: Αποχή, θυμός και ρευστή ψήφος, καθοριστικοί παράγοντες για ανατροπή του πολιτικού σκηνικού - Το μήνυμα που τα κόμματα συνεχίζουν να αγνοούν

Η αποχή δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι μήνυμα. Και στις βουλευτικές εκλογές του 2021, το μήνυμα αυτό έγινε πιο ηχηρό από ποτέ. Πάνω από ένας στους τρεις πολίτες επέλεξε να μην πάει στις κάλπες. Δεν πρόκειται για αδιαφορία με την απλοϊκή έννοια που συχνά της αποδίδεται. Πρόκειται για μια συνειδητή στάση, που κρύβει θυμό, απογοήτευση και βαθιά απαξίωση προς το πολιτικό σύστημα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα