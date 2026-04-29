Video: Ξέθαψε την αδελφή του και την πήγε στην τράπεζα για να αποδείξει τον θάνατό της

Ο Τζίτου Μούντα, μέλος φυλής στο κρατίδιο Οντίσα της ανατολικής Ινδίας, μετέβη την περασμένη Δευτέρα (27/4) στην τράπεζα με σκοπό να κάνει ανάληψη των χρημάτων που υπήρχαν στον λογαριασμό της θανούσης.

Το ποσό ανερχόταν σε 20.000 ρουπίες, δηλαδή περίπου 180 ευρώ. Ωστόσο, οι υπάλληλοι του εξήγησαν ότι η ανάληψη από τρίτο πρόσωπο είναι αδύνατη χωρίς τα απαραίτητα επίσημα έγγραφα και αποδείξεις.

Σοκαρίστηκαν οι κάτοικοι της περιοχής με την απόκοσμη εικόνα

Εξοργισμένος από την άρνηση και το πρόσχημα της έλλειψης πιστοποιητικού θανάτου, ο Μούντα επέστρεψε λίγο αργότερα στην τράπεζα κουβαλώντας στον ώμο του τα λείψανα της αδελφής του, η οποία είχε ταφεί λίγες ημέρες νωρίτερα.

Πλάνα από ινδικά τηλεοπτικά δίκτυα κατέγραψαν τον άνδρα να μεταφέρει το πτώμα, το οποίο ήταν εν μέρει τυλιγμένο σε πλαστικό σάκο, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους και τους κατοίκους της περιοχής.

Η Overseas Bank χαρακτήρισε την κατάσταση «αλγεινή», αποδίδοντας το συμβάν στην άρνηση του άνδρα να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι δήλωσαν πως το αίτημά του θα εξεταστεί κατά προτεραιότητα μόλις προσκομιστεί το επίσημο έγγραφο.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr