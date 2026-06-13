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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δεύτερη σύλληψη για την έκρηξη στα γραφεία εταιρείας στην Πάφο: Χειροπέδες σε 36χρονο - Τον «έκαψε» μαρτυρία

 13.06.2026 - 07:55
Δεύτερη σύλληψη για την έκρηξη στα γραφεία εταιρείας στην Πάφο: Χειροπέδες σε 36χρονο - Τον «έκαψε» μαρτυρία

Στη σύλληψη και δεύτερου υπόπτου, άντρα ηλικίας 36 ετών, προχώρησε χθες η Αστυνομία, σε σχέση με υπόθεση απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, που διαπράχθηκε στις 30/03/2026, στην Πάφο.

Ο 36χρονος συνελήφθη γύρω στις 7:00 χθες το βράδυ, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, που εκδόθηκε μετά από μαρτυρία που προέκυψε εναντίον του, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης από το ΤΑΕ Πάφου. Αυτός αναμένεται σήμερα να παρουσιαστεί ενώπιον Δικαστηρίου, για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης του.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη την 1η Απριλίου, επίσης δυνάμει δικαστικού εντάλματος, άντρας ηλικίας 46 ετών. Αυτός τελεί υπό κράτηση ως υπόδικος, αφού εναντίον του καταχωρήθηκε η υπόθεση για εκδίκαση από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, στις 30 Μαρτίου, τα ξημερώματα, σημειώθηκε έκρηξη στα γραφεία εταιρείας στην Πάφο. Από την έκρηξη προκλήθηκε ζημιά στο γυαλί της κύριας εισόδου και στους τοίχους του κτηρίου. Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν στη σκηνή, διαπιστώθηκε ότι εξωτερικά της εισόδου του κτηρίου, είχε τοποθετηθεί και εξερράγη, αυτοσχέδιο εμπρηστικό αντικείμενο που περιείχε εύφλεκτη ύλη, μαζί με μια εργοστασιακή κροτίδα.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

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Ολοκληρώθηκε χθες (12/06) μετά από ημέρες συζητήσεων και διαβουλεύσεων η μαραθώνια συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής της Βουλής, με τα κόμματα να καταλήγουν τελικά στον διαμοιρασμό των Προεδριών των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.

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