Η γιαγιά Κατίνα έκλεισε 100 χρόνια ζωής - Δεν θα πιστέψετε από ποιον έλαβε συγχαρητήρια κάρτα -Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με την Παροικιακή, η Κατίνα γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1926 στη Ριζοκαρπασία της Κύπρου και μετανάστευσε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1947. Με επιμονή και θέληση, έμαθε μόνη της την αγγλική γλώσσα, ακούγοντας ραδιόφωνο και διαβάζοντας αφίσες και πινακίδες στους δρόμους. Δημιούργησε τη δική της οικογένεια, αποκτώντας δύο κόρες, την Άννα, σήμερα 70 ετών, και την Ελεάνα, η οποία απεβίωσε το 2005. Σήμερα έχει τέσσερα εγγόνια και τέσσερα δισέγγονα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της, υπήρξε ένας χαρούμενος, στοργικός και δραστήριος άνθρωπος, με έντονη συμμετοχή τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στον Σύλλογο Ριζοκαρπάσου.

Σήμερα διαμένει σε οίκο ευγηρίας στο Φίντσλεϊ, τον οποίο αγαπά ιδιαίτερα, σκορπίζοντας καθημερινά χαρά και χαμόγελα στους γύρω της. Τα 100ά της γενέθλια γιορτάστηκαν με τη συμμετοχή της οικογένειας και φίλων της, σε μια όμορφη εκδήλωση στον κήπο του οίκου ευγηρίας.

Η ίδια εξέφρασε τη μεγάλη της χαρά που βρέθηκε ανάμεσα σε αγαπημένα πρόσωπα, απόλαυσε τον μπουφέ και την ξεχωριστή τούρτα γενεθλίων της, ενώ ένιωσε ιδιαίτερη συγκίνηση λαμβάνοντας ευχετήρια κάρτα από τον Βασιλιά Κάρολο.