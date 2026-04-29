Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΗ γιαγιά Κατίνα έκλεισε 100 χρόνια ζωής - Δεν θα πιστέψετε από ποιον έλαβε συγχαρητήρια κάρτα -Δείτε φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η γιαγιά Κατίνα έκλεισε 100 χρόνια ζωής - Δεν θα πιστέψετε από ποιον έλαβε συγχαρητήρια κάρτα -Δείτε φωτογραφίες

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση γιορτάστηκε η συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής για την Κατίνα, μια Κύπρια της Αγγλίας με ενεργή παρουσία στην κοινότητα.

Σύμφωνα με την Παροικιακή, η Κατίνα γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1926 στη Ριζοκαρπασία της Κύπρου και μετανάστευσε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1947. Με επιμονή και θέληση, έμαθε μόνη της την αγγλική γλώσσα, ακούγοντας ραδιόφωνο και διαβάζοντας αφίσες και πινακίδες στους δρόμους. Δημιούργησε τη δική της οικογένεια, αποκτώντας δύο κόρες, την Άννα, σήμερα 70 ετών, και την Ελεάνα, η οποία απεβίωσε το 2005. Σήμερα έχει τέσσερα εγγόνια και τέσσερα δισέγγονα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της, υπήρξε ένας χαρούμενος, στοργικός και δραστήριος άνθρωπος, με έντονη συμμετοχή τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στον Σύλλογο Ριζοκαρπάσου.

Σήμερα διαμένει σε οίκο ευγηρίας στο Φίντσλεϊ, τον οποίο αγαπά ιδιαίτερα, σκορπίζοντας καθημερινά χαρά και χαμόγελα στους γύρω της. Τα 100ά της γενέθλια γιορτάστηκαν με τη συμμετοχή της οικογένειας και φίλων της, σε μια όμορφη εκδήλωση στον κήπο του οίκου ευγηρίας.

Η ίδια εξέφρασε τη μεγάλη της χαρά που βρέθηκε ανάμεσα σε αγαπημένα πρόσωπα, απόλαυσε τον μπουφέ και την ξεχωριστή τούρτα γενεθλίων της, ενώ ένιωσε ιδιαίτερη συγκίνηση λαμβάνοντας ευχετήρια κάρτα από τον Βασιλιά Κάρολο. 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

One: «Δεν μιλούσαμε όσο δεν ήμασταν συγκρότημα»

 29.04.2026 - 11:02
Επόμενο άρθρο

Έκλεισαν και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας μετά από τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο, ένας τραυματίας - Δείτε σε ποιο σημείο

 29.04.2026 - 11:10
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα