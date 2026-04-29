Τυχικός: Ζητά ανάκληση αποφάσεων από Ιερά Σύνοδο ή ακύρωση από Ανώτατο - «Έγινε βίαιη απομάκρυνσή του από το ιερό»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι περιορισμοί που επιβάλλονται σε εν αργία κληρικούς αφορούν αποκλειστικά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και γενικότερα την ιερουργία. Όπως υποστηρίζεται, ενέργειες όπως η χρήση του ωμοφορίου ή η μνημόνευση ονομάτων δεν εμπίπτουν στην έννοια της ιερουργίας. Παράλληλα, τονίζεται ότι, παρά τις διαφωνίες, ο ίδιος συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, προκειμένου να αποφευχθεί σκανδαλισμός των πιστών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο περιστατικό έντασης εντός Ιερού Ναού, με την πλευρά του τέως Μητροπολίτη Πάφου να καταγγέλλει βίαιη απομάκρυνσή του από το Ιερό. Το συμβάν, όπως σημειώνεται, διερευνάται ήδη από την Αστυνομία, ενώ αναμένονται καταθέσεις μαρτύρων που φέρονται να επιβεβαιώνουν την εκδοχή αυτή.

Σε ό,τι αφορά το κατηγορητήριο που οδήγησε στις αποφάσεις της Συνόδου υποστηρίζεται ότι περιλαμβάνονται αναφορές από τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου, άλλους τοπικούς παράγοντες και από την ελληνική πλευρά. Παράλληλα, τίθεται ζήτημα μη παράδοσης κρίσιμων τεκμηρίων που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, είχαν ζητηθεί.

Επιπλέον, η πλευρά Τυχικού εγείρει ερωτήματα προς τον Αρχιεπίσκοπο σχετικά με δηλώσεις περί «παρασυρμένων πιστών», μετά και τη συγκέντρωση υποστηρικτών του τέως Μητροπολίτη στην Πάφο. Ζητούνται διευκρινίσεις, ενώ αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη για προσβολή προσωπικότητας.

Σχετικά με αναφορές περί «κατασκευής κατηγοριών», γίνεται λόγος για ενυπόγραφη κατάθεση του Δημαρχεύοντα Πάφου στην Αστυνομία, η οποία –όπως υποστηρίζεται– έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό περί φημών.

Παράλληλα, διατυπώνονται υπόνοιες για «χρήση αθέμιτων μέσων» κατά τη διαδικασία απομάκρυνσης του Μητροπολίτη, με αναφορές σε πιθανή παραβίαση της εκκλησιαστικής ποινικής δικονομίας και του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται είτε η ανάκληση των αποφάσεων από την Ιερά Σύνοδο είτε η ακύρωσή τους από το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου, είτε η επανεξέταση της υπόθεσης «με νόμιμες διαδικασίες».

Τέλος, γίνεται αναφορά και σε οικονομικά ζητήματα που αφορούν τη Μητρόπολη Πάφου, τα οποία αναμένεται να τεθούν ενώπιον των αρμόδιων αρχών για διερεύνηση. Στην ίδια ανακοίνωση περιλαμβάνεται και απολογία για δημόσιες αναφορές σε πρόσωπα, με τη διευκρίνιση ότι δεν υπήρχε πρόθεση προσβολής.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ