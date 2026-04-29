Συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Chevron ο ΠτΔ - Έρχονται αποφάσεις για την ενέργεια από το Υπουργικό

Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική
 29.04.2026 - 12:14
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, αντιπροσωπεία της εταιρείας Chevron με επικεφαλής τον κ. Χαβιέ Λα Ρόσα.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η εσωτερική διαδικασία σε σχέση με τη συμφωνία για το κυπριακό φυσικό αέριο βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της, επισημαίνοντας ότι, υπό το φως των διεθνών και περιφερειακών εξελίξεων, η ανάγκη επίσπευσης της υλοποίησης των ενεργειακών σχεδιασμών της Κυπριακής Δημοκρατίας καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική.
 
Τόνισε, παράλληλα, ότι η προώθηση των ενεργειακών σχεδιασμών της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την ευρύτερη περιοχή όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια, η διαφοροποίηση των πηγών και η ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας.
 
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι το ζήτημα αυτό απασχόλησε και τις εργασίες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο την προηγούμενη εβδομάδα, υπογραμμίζοντας τη γεωστρατηγική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου για την ενεργειακή ασφάλεια και προοπτική της ΕΕ.
 
Ανέφερε, επίσης, ότι εντός των προσεχών εβδομάδων αναμένεται να ολοκληρωθούν εσωτερικές διαδικασίες και να ληφθούν αποφάσεις από το Υπουργικό Συμβούλιο που εντάσσονται στον προγραμματισμό ενεργειών που είχε τεθεί.
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι το θέμα συζητήθηκε και με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, στο περιθώριο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας για την προώθηση συγκεκριμένων ενεργειακών έργων και τη διασύνδεση των ενεργειακών προοπτικών της περιοχής με τις ανάγκες της Ευρώπης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ο Αλέκος Χριστοφή: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία
​Τζόκερ: Ποσό-μαμούθ στην επόμενη κλήρωση – Δείτε πόσα εκατομμύρια μοιράζει μετά το νέο τζακ-ποτ
Έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε πρόσωπο στη Λευκωσία – Τον ψάχνει η Αστυνομία – Δείτε φωτογραφίες
Τέλος στην «ομηρία» από τον καιρό: Το μεγάλο στοίχημα της Κύπρου για το νερό – Γιατί οι βροχές δεν σταματούν τον «πυρετό» των αφαλατώσεων
Τι αλλάζει στα σχολικά κυλικεία: Νέα προϊόντα στο μενού – Από σουφλέ μέχρι μάφινς - Όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς - Δείτε τον νέο τιμοκατάλογο
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Απριλίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τυχικός: Ζητά ανάκληση αποφάσεων από Ιερά Σύνοδο ή ακύρωση από Ανώτατο - «Έγινε βίαιη απομάκρυνσή του από το ιερό»

 29.04.2026 - 12:09

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Chevron ο ΠτΔ - Έρχονται αποφάσεις για την ενέργεια από το Υπουργικό

Συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Chevron ο ΠτΔ - Έρχονται αποφάσεις για την ενέργεια από το Υπουργικό

  •  29.04.2026 - 12:14
Προειδοποίει ο ΥΠΑΜ για Νεκρή Ζώνη: «Ορατός ο κίνδυνος να υπάρξουν θύματα - Τα ΗΕ να λάβουν αυστηρότερα μέτρα»

Προειδοποίει ο ΥΠΑΜ για Νεκρή Ζώνη: «Ορατός ο κίνδυνος να υπάρξουν θύματα - Τα ΗΕ να λάβουν αυστηρότερα μέτρα»

  •  29.04.2026 - 11:16
Τυχικός: Ζητά ανάκληση αποφάσεων από Ιερά Σύνοδο ή ακύρωση από Ανώτατο - «Έγινε βίαιη απομάκρυνσή του από το ιερό»

Τυχικός: Ζητά ανάκληση αποφάσεων από Ιερά Σύνοδο ή ακύρωση από Ανώτατο - «Έγινε βίαιη απομάκρυνσή του από το ιερό»

  •  29.04.2026 - 12:09
«Μίλησε» η νεκροτομή του 21χρονου Άγγελου που ξεψύχησε σε τροχαίο στη Λεμεσό

«Μίλησε» η νεκροτομή του 21χρονου Άγγελου που ξεψύχησε σε τροχαίο στη Λεμεσό

  •  29.04.2026 - 11:35
«Ελάτε να με συλλάβετε!» – Τα βάζει με όλους ο Δρουσιώτης - Το ραντεβού που έδωσε με τους πολίτες

«Ελάτε να με συλλάβετε!» – Τα βάζει με όλους ο Δρουσιώτης - Το ραντεβού που έδωσε με τους πολίτες

  •  29.04.2026 - 08:52
Αντιδράσεις για το σύστημα ελέγχου στο αεροδρόμιο Λάρνακας - «Μας ταλαιπωρεί αντί να μας εξυπηρετεί»

Αντιδράσεις για το σύστημα ελέγχου στο αεροδρόμιο Λάρνακας - «Μας ταλαιπωρεί αντί να μας εξυπηρετεί»

  •  29.04.2026 - 11:09
Η γιαγιά Κατίνα έκλεισε 100 χρόνια ζωής - Δεν θα πιστέψετε από ποιον έλαβε συγχαρητήρια κάρτα -Δείτε φωτογραφίες

Η γιαγιά Κατίνα έκλεισε 100 χρόνια ζωής - Δεν θα πιστέψετε από ποιον έλαβε συγχαρητήρια κάρτα -Δείτε φωτογραφίες

  •  29.04.2026 - 11:07
Δίνουν χρόνο στους τηλεθεατές: Πήρε παράταση η αλλαγή της τηλεόρασης - Η ενημέρωση του Υφυπουργείου Έρευνας

Δίνουν χρόνο στους τηλεθεατές: Πήρε παράταση η αλλαγή της τηλεόρασης - Η ενημέρωση του Υφυπουργείου Έρευνας

  •  29.04.2026 - 09:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα