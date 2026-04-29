Αντιδράσεις για το σύστημα ελέγχου στο αεροδρόμιο Λάρνακας - «Μας ταλαιπωρεί αντί να μας εξυπηρετεί»

Αντιδράσεις για το σύστημα ελέγχου στο αεροδρόμιο Λάρνακας - «Μας ταλαιπωρεί αντί να μας εξυπηρετεί»

Σημαντικά ζητήματα στη λειτουργία του συστήματος ταυτοποίησης της Αστυνομίας «Border Express» στο αεροδρόμιο Λάρνακας αναδεικνύει με δημόσια τοποθέτησή του ο νομικός Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, επισημαίνοντας δυσκολίες που επηρεάζουν την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών.

Όπως εξηγεί, η διαδικασία περιλαμβάνει σάρωση ταξιδιωτικών εγγράφων, λήψη φωτογραφίας και εκτύπωση αποδεικτικού, το οποίο στη συνέχεια παρουσιάζεται σε αστυνομικό για έλεγχο. Κατά τον ίδιο, η πρακτική αυτή δεν αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες της ψηφιοποίησης και δημιουργεί περιττά βήματα.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε συχνές δυσλειτουργίες των μηχανημάτων, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ολοκληρώνουν σωστά τον έλεγχο, είτε λόγω αποτυχίας λήψης φωτογραφίας είτε λόγω έκδοσης μη έγκυρου αποδεικτικού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ουρών και αυξημένη αναμονή για τους επιβάτες.

Ο κ. Αιμιλιανίδης υποστηρίζει ότι το ζήτημα είναι διαχρονικό και θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με καλύτερη στελέχωση, ώστε να διεκπεραιώνονται πιο γρήγορα οι περιπτώσεις που απαιτούν χειροκίνητο έλεγχο.

Επιπλέον, αναφέρεται σε πρόσφατο περιστατικό, όπου επιβάτες κατευθύνθηκαν σε διαφορετικό σημείο ελέγχου χωρίς να υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό, γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω καθυστερήσεις.

Κλείνοντας, τονίζει ότι σε μια χώρα με έντονη τουριστική δραστηριότητα, όπως η Κύπρος, τέτοιου είδους προβλήματα επηρεάζουν αρνητικά τη συνολική εικόνα και καθιστούν αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων βελτίωσης.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα συστήματα αποτελούν επιλογή της Αστυνομίας Κύπρου και δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Hermes Airports.

Έκλεισαν και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας μετά από τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο, ένας τραυματίας - Δείτε σε ποιο σημείο

Προειδοποίει ο ΥΠΑΜ για Νεκρή Ζώνη: «Ορατός ο κίνδυνος να υπάρξουν θύματα - Τα ΗΕ να λάβουν αυστηρότερα μέτρα»

Συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Chevron ο ΠτΔ - Έρχονται αποφάσεις για την ενέργεια από το Υπουργικό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, αντιπροσωπεία της εταιρείας Chevron με επικεφαλής τον κ. Χαβιέ Λα Ρόσα.

