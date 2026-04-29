ΑρχικήΠολιτική
Προειδοποίει ο ΥΠΑΜ για Νεκρή Ζώνη: «Ορατός ο κίνδυνος να υπάρξουν θύματα - Τα ΗΕ να λάβουν αυστηρότερα μέτρα»

 29.04.2026 - 11:16
Την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών, για τερματισμό των τουρκικών προκλήσεων στη νεκρή ζώνη, υπέδειξε ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κ. Πάλμας επισήμανε πως το τελευταίο χρονικό διάστημα καταγράφονται πυκνά περιστατικά παραβίασης της νεκρής ζώνης, όχι μόνο στην Αυλώνα, αλλά και στην Πύλα.

Σημείωσε, επίσης, ότι στην περιοχή της Πύλας η κατάσταση ήταν πιο σοβαρή, αφού οι Τούρκοι επιχείρησαν να κερδίσουν έδαφος στη νεκρή ζώνη.

Ο κ. Πάλμας τόνισε ότι οι κατοχικές δυνάμεις ενεργούν με παράνομο τρόπο και επιβάλλεται τα Ηνωμένα Έθνη να γίνουν πιο αυστηρά.

«Στην Πύλα ενήργησαν έγκαιρα, ωστόσο θα πρέπει να προβληματιστούν τα Ηνωμένα Έθνη και να λάβουν πρόσθετα μέτρα, αφού δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Άμυνας.

Κάλεσε μάλιστα τα Ηνωμένα Έθνη να θέσουν την Τουρκιά προ των ευθυνών της, καθότι οι παραβιάσεις, συνήθως γίνονται από τον τουρκικό στρατό.

Ο κ. Πάλμας προειδοποίησε ότι εάν συνεχιστούν οι προκλήσεις, ενδέχεται να σημειωθούν σε κάποια φάση και επεισόδια, με ορατό τον κίνδυνο να υπάρξουν θύματα.

ΠΗΓΗ: news.rik.cy

