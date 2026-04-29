«Μίλησε» η νεκροτομή του 21χρονου Άγγελου που ξεψύχησε σε τροχαίο στη Λεμεσό

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροτομής, ο θάνατός του προήλθε από βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση συνεπεία τροχαίου.
Συγκεκριμένα, ενώ ο άτυχος 21χρονος επέβαινε ως συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα που οδηγούσε 23χρονος στην οδό Γεωργίου Α΄ στη Λεμεσό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε στο πίσω μέρος οχήματος που οδηγούσε 20χρονος.
Σημειώνεται ότι και οι δύο επιβαίνοντες της μοτοσικλέτας δεν έφεραν προστατευτικά κράνη.
Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.