ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ«Μίλησε» η νεκροτομή του 21χρονου Άγγελου που ξεψύχησε σε τροχαίο στη Λεμεσό
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 29.04.2026 - 11:35
Τη βιαιότητα της σύγκρουσης κατέδειξε η νεκροτομή του 21χρονου Άγγελου Κόμπου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από οδική σύγκρουση που συνέβη το βράδυ της 24ης Απριλίου στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροτομής, ο θάνατός του προήλθε από βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση συνεπεία τροχαίου.

Συγκεκριμένα, ενώ ο άτυχος 21χρονος επέβαινε ως συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα που οδηγούσε 23χρονος στην οδό Γεωργίου Α΄ στη Λεμεσό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε στο πίσω μέρος οχήματος που οδηγούσε 20χρονος.

Σημειώνεται ότι και οι δύο επιβαίνοντες της μοτοσικλέτας δεν έφεραν προστατευτικά κράνη.  

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

 
 

 

