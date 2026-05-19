Σοκ στην Αυστραλία με Έλληνα πρώην γιατρό που κατηγορείται για 148 βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις, δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας πρόκειται για τον 74χρονο Stellios “Stan” Theodoros ο οποίος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 23 Ιουνίου. Σύμφωνα με το ABC Australia, οι Αρχές απήγγειλαν στον πρώην γιατρό 94 κατηγορίες που σχετίζονται με βιασμό και ακόμη 54 κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, μετά από καταγγελίες γυναικών που εξετάστηκαν από τον ίδιο κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η έρευνα ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025, όταν το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών του Upper Mount Gravatt δημιούργησε την επιχείρηση «Xray Cariyna», μετά από αναφορές πολλών γυναικών στις αστυνομικές Αρχές.

Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως και το 2015, ο 74χρονος επιτέθηκε σεξουαλικά σε 15 γυναίκες ηλικίας από τα τέλη της εφηβείας έως περίπου 40 ετών, ενώ εργαζόταν ως γενικός ιατρός σε ιατρικό κέντρο στο Tarragindi.

Ο πρώην οικογενειακός γιατρός εργαζόταν επί σειρά ετών στο Wellers Hill Medical Centre, μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2021, ενώ πέρυσι απομακρύνθηκε και από τη θέση του διευθυντή της εταιρείας.



Ο Detective Sergeant Denis Silk κάλεσε οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες για την υπόθεση να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών του Upper Mount Gravatt ή ανώνυμα με το Crime Stoppers, τονίζοντας ότι οι έρευνες παραμένουν ανοιχτές.

Μία από τις πρώην ασθενείς που προχώρησαν σε καταγγελία δήλωσε στο ABC πως η απαγγελία κατηγοριών αποτέλεσε «τεράστια ανακούφιση», σημειώνοντας ότι «άργησαν πολύ να έρθουν».



Πριν από λίγους μήνες, είχε ήδη ανακοινωθεί ότι απαγορεύτηκε επ’ αόριστον στον συγκεκριμένο γιατρό να αιτηθεί εκ νέου άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.