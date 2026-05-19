ΑρχικήΚοινωνίαΕπιστρέφουν βροχές και καταιγίδες: Ετοιμαστείτε για ομίχλη, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας - Αναλυτικά η πρόγνωση
Επιστρέφουν βροχές και καταιγίδες: Ετοιμαστείτε για ομίχλη, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας - Αναλυτικά η πρόγνωση

 19.05.2026 - 23:22
Ασθενής χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή, ενώ σχετικά ασταθής αέρια μάζα θα επηρεάζει το νησί από αύριο.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ κατά τόπους ενδέχεται να σημειωθούν ελαφρές βροχές. Κατά τις αυγινές ώρες, δεν αποκλείεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, στο κεντρικό τμήμα του νησιού ασθενείς, 3 Μποφόρ και στις παράλιες περιοχές ασθενείς μέχρι μέτριοι και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα θα σημειώνονται τοπικές βροχές. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα σε περιοχές στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι και θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, το πρωί μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, για να καταστούν μέχρι το μεσημέρι γενικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι σφοδροί, 6 με 7 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και παροδικά στα προσήνεμα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 21 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, στο κεντρικό τμήμα του νησιού ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, για να εξασθενίσουν όμως σταδιακά μέχρι τις πρωινές ώρες σε ασθενείς μέχρι μέτριους, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ παροδικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές αλλά και καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι και ιδιαίτερα σε περιοχές στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή άνοδο, ωστόσο μέχρι το Σάββατο αναμένεται μικρή πτώση, για να συνεχίσει έτσι να κυμαίνεται πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Σοκ στην Αυστραλία με Έλληνα πρώην γιατρό που κατηγορείται για 148 βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις, δείτε βίντεο

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Παραμένει "ερυθρόλευκος" ο Παναγιώτης Λουκά

Υπ. Ενέργειας: «Η παραγωγή ΦΑ δεν είναι πλέον στα χαρτιά» - Πλώρη για την ενεργειακή απεξάρτηση της Κύπρου

Σε μια ιστορική καμπή για το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρθηκε ο Υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, φιλοξενούμενος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, ξεκαθαρίζοντας πως η χώρα περνά πλέον οριστικά από το στάδιο των ερευνών σε αυτό της παραγωγής.

  •  19.05.2026 - 20:41
  •  19.05.2026 - 18:16
  •  19.05.2026 - 20:58
  •  19.05.2026 - 19:26
  •  19.05.2026 - 21:58
  •  19.05.2026 - 20:43
  •  19.05.2026 - 22:27
  •  19.05.2026 - 17:26

