Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: Σε μονάδα αιγοπροβάτων στην Πάχνα το θετικό κρούσμα - Ξεκίνησε η διαδικασία θανατώσεων
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: Σε μονάδα αιγοπροβάτων στην Πάχνα το θετικό κρούσμα - Ξεκίνησε η διαδικασία θανατώσεων

Για τον εντοπισμό θετικού κρούσματος αφθώδους πυρετού σε μονάδα 66 αιγοπροβάτων στην Πάχνα Λεμεσού που δεν συνορεύει άμεσα με άλλες μονάδες, ενημερώνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε ανακοίνωσή τους το βράδυ της Τρίτης. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία θανάτωσης των ζώων της μονάδας, αναφέρεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, στο πλαίσιο της παγκύπριας δειγματοληψίας που διενεργούν για αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων, εντόπισαν σήμερα αργά το απόγευμα θετικό κρούσμα αφθώδους πυρετού σε μία μονάδα αιγοπροβάτων στην Πάχνα Λεμεσού, με αριθμό καταγεγραμμένων ζώων 66.

«Ταυτόχρονα με την ενημέρωση του υπεύθυνου της εκμετάλλευσης, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα απομόνωσης και αποκλεισμού της μονάδας μέσω κατάλληλων σημείων ελέγχου», αναφέρεται. Γύρω από τη μονάδα έχουν οριοθετηθεί ζώνες ελέγχου και επιτήρησης ακτίνας 3 χιλιομέτρων και 10 χιλιομέτρων αντίστοιχα, προστίθεται.

Η μονάδα έχει ολοκληρώσει και τον δεύτερο εμβολιασμό, και δεν γειτνιάζει άμεσα με άλλες κτηνοτροφικές μονάδες, αναφέρεται. Σημειώνεται ότι η 2η δόση εμβολιασμού έχει ολοκληρωθεί στην επαρχία Λεμεσού, σε αιγοπρόβατα και βοοειδή.

«Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εργάζονται ακατάπαυστα για τη διερεύνηση του νέου περιστατικού και την αξιολόγηση των νέων επιδημιολογικών δεδομένων», αναφέρεται, ενώ σημειώνεται ότι ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία θανάτωσης των ζώων της μονάδας.

Το κοινό θα τηρείται ενήμερο από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για κάθε νέα εξέλιξη, αναφέρεται, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι δειγματοληψίες λαμβάνονται σε παγκύπρια βάση, με τη ροή των αποτελεσμάτων να είναι συνεχόμενη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, 7 μέρες τη βδομάδα, μέχρι αργά το βράδυ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στο Περού, πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους - Δείτε βίντεο

Υπ. Ενέργειας: «Η παραγωγή ΦΑ δεν είναι πλέον στα χαρτιά» - Πλώρη για την ενεργειακή απεξάρτηση της Κύπρου

Υπ. Ενέργειας: «Η παραγωγή ΦΑ δεν είναι πλέον στα χαρτιά» - Πλώρη για την ενεργειακή απεξάρτηση της Κύπρου

Σε μια ιστορική καμπή για το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρθηκε ο Υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, φιλοξενούμενος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, ξεκαθαρίζοντας πως η χώρα περνά πλέον οριστικά από το στάδιο των ερευνών σε αυτό της παραγωγής.

