ΑρχικήΔιεθνή
Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στο Περού, πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους - Δείτε βίντεο

 19.05.2026 - 23:58
Σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,1 βαθμών, σημειώθηκε σήμερα στην περιφέρεια Ίκα στο νότιο Περού, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στον πληθυσμό, σύμφωνα με τις αρχές που επισημαίνουν πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές υλικές ζημιές.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:57 (τοπική ώρα, 20:57 στην Ελλάδα). Το επίκεντρο εντοπίζεται 41 χλμ. νότια της πόλης Ίκα, πρωτεύουσας της ομώνυμης περιφέρειας με πληθυσμό 453.000 κατοίκων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 81 χιλιόμετρα, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Περού (IGP).

«Ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός. Βγήκα στον δρόμο μαζί με τη σύζυγό μου», αφηγήθηκε ένας κάτοικος στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP.

Όπως μεταδίδουν περουβιανά μέσα ενημέρωσης, πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν ανήσυχοι σπίτια και καταστήματα στην Ίκα. Ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και στην πρωτεύουσα Λίμα, σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

Το Περού βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Παραμένει "ερυθρόλευκος" ο Παναγιώτης Λουκά

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: Σε μονάδα αιγοπροβάτων στην Πάχνα το θετικό κρούσμα - Ξεκίνησε η διαδικασία θανατώσεων

Υπ. Ενέργειας: «Η παραγωγή ΦΑ δεν είναι πλέον στα χαρτιά» - Πλώρη για την ενεργειακή απεξάρτηση της Κύπρου

Σε μια ιστορική καμπή για το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρθηκε ο Υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, φιλοξενούμενος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, ξεκαθαρίζοντας πως η χώρα περνά πλέον οριστικά από το στάδιο των ερευνών σε αυτό της παραγωγής.

Υπ. Ενέργειας: «Η παραγωγή ΦΑ δεν είναι πλέον στα χαρτιά» - Πλώρη για την ενεργειακή απεξάρτηση της Κύπρου  •  19.05.2026 - 20:41

  •  19.05.2026 - 20:41
Στην Ινδία την Τετάρτη ο ΠτΔ: «Σημαντικότατο ταξίδι - Θα υπογραφούν αρκετές Συμφωνίες»  •  19.05.2026 - 18:16

  •  19.05.2026 - 18:16
Αφθώδης πυρετός: Πρώτο κρούσμα στη Λεμεσό – Σήμανε συναγερμός στις Κτηνιατρικές  •  19.05.2026 - 20:58

  •  19.05.2026 - 20:58
Υπόθεση «Σάντυ»: «Χρειάζεται μελέτη κι αξιολόγηση», λένε πηγές από την ΝΥ - Ανοικτό ενδεχόμενο να υπάρξουν κι άλλες συσκέψεις  •  19.05.2026 - 19:26

  •  19.05.2026 - 19:26
Τζόκερ έπαιξες; Έγινε η κλήρωση - Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί  •  19.05.2026 - 21:58

  •  19.05.2026 - 21:58
Ο μπαμπούλας του λαϊκισμού

  •  19.05.2026 - 20:43
Η ατάκα Αβέρωφ για Νικόλα: «Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις…»  •  19.05.2026 - 22:27

  •  19.05.2026 - 22:27
Υπόθεση 14χρονου Στυλιανού: Αναφορές σε πιθανές ευθύνες του Αρχηγού Αστυνομίας - Όσα αποκάλυψε ο ποινικός ανακριτής  •  19.05.2026 - 17:26

  •  19.05.2026 - 17:26

