Ολονύχτια αναστάτωση στη Λάρνακα: Στις φλόγες τυλίχθηκε σταθμευμένο όχημα έξω από πολυκατοικία

 02.06.2026 - 08:28
Σε συναγερμό τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία τα ξημερώματα της Τρίτης στη Λάρνακα, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σταθμευμένο όχημα.

​Το περιστατικό σημειώθηκε στις 00:58, όταν λήφθηκε πληροφορία για πυρκαγιά σε ιδιωτικό αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σε ανοικτό χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δύο πυροσβεστικά οχήματα, με τα μέλη της δύναμης να ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες χρησιμοποιώντας σωλήνες νερού και αναπνευστικές συσκευές.

​Από την πυρκαγιά το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ οι πυκνοί καπνοί και η έντονη θερμότητα προκάλεσαν προβλήματα και στο ίδιο το κτίριο, επηρεάζοντας τόσο τη βαφή όσο και την ηλεκτρική εγκατάσταση της πολυκατοικίας.

​Τα ακριβή αίτια της φωτιάς παραμένουν για την ώρα άγνωστα, με τις αρχές να ξεκινούν άμεσα τη διερεύνηση για να διαφανεί αν πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια ή τεχνικό πρόβλημα.

