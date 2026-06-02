ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Dash cams: Πότε θα τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία - Για ποιους σκοπούς θα αξιοποιούνται τα βίντεο - Όλα όσα αλλάζουν

 02.06.2026 - 16:18
Τροποποιήσεις της νομοθεσίας σε σχέση με την τοποθέτηση και χρήση ηλεκτρονικών συσκευών καταγραφής εικόνας σε μηχανοκίνητα οχήματα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, στις 22 Απριλίου, 2026, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026 (Ν. 103(Ι)2026), σύμφωνα με τον οποίο θα επιτρέπεται για συγκεκριμένους σκοπούς η τοποθέτηση και χρήση ηλεκτρονικών συσκευών καταγραφής εικόνας σε ιδιωτικά μηχανοκίνητα οχήματα και σε ιδιωτικά ή δημοσίας χρήσεως οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς, καθώς και σε κυβερνητικά οχήματα και σε οχήματα τα οποία ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η νέα νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ στις 23 Ιουλίου, 2026.

Συγκεκριμένα, η τοποθέτηση και χρήση ηλεκτρονικών συσκευών καταγραφής εικόνας στα υπό αναφορά οχήματα θα επιτρέπεται, βάσει του νόμου, για σκοπούς:

(α) προστασίας του οδηγού σε περίπτωση ατυχήματος
(β) τεκμηρίωσης περιστατικών παραβίασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, της πρόκλησης ατυχήματος ή/και της εγκληματικής ενέργειας και παροχής στοιχείων στην Αστυνομία για σκοπούς διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων ή ατυχημάτων και
(γ) εποπτείας στόλων οχημάτων επαγγελματικής χρήσης σε περίπτωση εγκληματικής
ενέργειας ή πρόκλησης ατυχήματος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας, η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών καταγραφής εικόνας και του παραγόμενου οπτικού από αυτές υλικού, θα πρέπει να διενεργείται με τρόπο που να μην παραβιάζονται προσωπικά δεδομένα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα είναι δυνατή η επιβολή διοικητικού προστίμου ή ποινής, στη βάση της νομοθεσίας που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η διάταξη που επιτρέπει τη συλλογή και χρήση βιντεοσκοπημένου υλικού από τις ηλεκτρονικές συσκευές καταγραφής εικόνας, από την Αστυνομία ή και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, για σκοπούς διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων ή/και ατυχημάτων και εγκληματικών ενεργειών. Θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ότι η δημόσια αναπαραγωγή ή κοινοποίηση καταγραφών από ηλεκτρονική συσκευή καταγραφής εικόνας που περιλαμβάνουν πρόσωπα ή στοιχεία ταυτότητας τρίτων, απαγορεύεται χωρίς τη συγκατάθεσή τους, ενώ σε περίπτωση ανήλικων προσώπων, χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

Η οποιαδήποτε καταγραφή από ηλεκτρονική συσκευή καταγραφής εικόνας δεν θα συνιστά από μόνη της αποδεικτικό στοιχείο, στην περίπτωση που θα προωθηθεί μια υπόθεση στο Δικαστήριο. Επομένως, θα εναπόκειται στο Δικαστήριο να αποφασίσει κατά πόσο η οποιαδήποτε καταγραφή θα συνιστά αποδεικτικό στοιχείο, για τα όσα καταγράφονται σε αυτή.

Σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία, ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκδίδει οδηγίες αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την επιτρεπόμενη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών καταγραφής εικόνας.

