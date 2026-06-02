Χριστόφορος Τορναρίτης: «Πολιτική ΓΙΟΚ» για το «Σήκου Πάνω» – Η παραδοχή για τα λάθη και η επιστροφή στην Κύπρο

Με μια μακροσκελή και άκρως συναισθηματική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Χριστόφορος Τορναρίτης κάνει την αυτοκριτική του, παραδέχεται δημόσια ότι έκανε λάθη και πήρε δρόμους που δεν έπρεπε, ενώ ανακοινώνει την «επανεκκίνηση» του οράματος του με την επιστροφή του στην Κύπρο.

​«Αφύπνιση ναι – Πολιτική γιοκ», είναι το ξεκάθαρο μήνυμα που στέλνει, σημειώνοντας πως η ουσία του «Σήκου Πάνω» δεν ήταν ποτέ η πολιτική σκηνή, ένας χώρος στον οποίο –όπως παραδέχεται– δεν ανήκει, καθώς δυσκολεύεται να φορέσει μάσκες και να πει πράγματα που δεν πιστεύει. Ο ίδιος δηλώνει έτοιμος να γκρεμίσει ό,τι δεν υπηρετεί πλέον το αρχικό του όραμα, το οποίο επικεντρώνεται αποκλειστικά στην αυτογνωσία και την προσωπική αφύπνιση του ανθρώπου και όχι στις καρέκλες, τους τίτλους ή τα κόμματα.

​Στην ανάρτηση του, η οποία ήδη προκαλεί αίσθηση και ποικίλα σχόλια, ο Τορναρίτης στέλνει και ένα μήνυμα προς τους μέχρι τώρα συνοδοιπόρους του. Αναφέρει χαρακτηριστικά πως με την επιστροφή του στο νησί θα ζητήσει να ξεκινήσουν από την αρχή, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως σέβομαι απόλυτα όσους νιώθουν ότι αυτή η νέα, μη πολιτική πορεία, δεν τους εκφράζει. «Προτιμώ να χάσω ολόκληρο τον κόσμο παρά να χάσει τον εαυτό μου», καταλήγει με νόημα, δίνοντας το σύνθημα για μια νέα αρχή που αφορά τον άνθρωπο και όχι τις κάλπες.