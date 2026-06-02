ΑΚΕΛ: Αποτίμηση εκλογικού αποτελέσματος και στο βάθος η Προεδρία της Βουλής – Συνεδριάζει αύριο η Κεντρική Επιτροπή

 02.06.2026 - 14:34
Σε μια πρώτη, κατ’ αρχήν εκτίμηση του αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου προχώρησε σήμερα το Πολιτικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, το οποίο συνήλθε με κύριο αντικείμενο την αποτίμηση της κάλπης και τον προγραμματισμό των επόμενων κινήσεων του κόμματος.

Σύμφωνα με τη συνεδρίαση, κοινή είναι η εκτίμηση ότι η εκλογική ενίσχυση του σχήματος «ΑΚΕΛ - Αριστερά - Κοινωνική Συμμαχία» αποτελεί μια σημαντική επιτυχία. Στο κόμμα θεωρούν ότι το αποτέλεσμα αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ανοδική πορεία της Αριστεράς και για την αποτελεσματικότερη διεκδίκηση των αιτημάτων της κοινωνίας και του λαού. Η διαδικασία ανάλυσης των εκλογικών δεδομένων αναμένεται να συνεχιστεί το αμέσως επόμενο διάστημα, με τη συμμετοχή των συλλογικών σωμάτων, των μελών και των φίλων του ΑΚΕΛ και της Κοινωνικής Συμμαχίας.

​Παράλληλα, το Πολιτικό Γραφείο απασχόλησε έντονα το ζήτημα της επικείμενης εκλογής Προέδρου της Βουλής. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, τα μέλη έτυχαν ενημέρωσης για τις μέχρι τώρα επαφές και τους χειρισμούς της Κεντρικής Γραμματείας του κόμματος, τους οποίους και ενέκριναν. Η συζήτηση για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα θα μεταφερθεί πλέον στο επίπεδο της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία είναι και το αρμόδιο σώμα που θα καθορίσει το τελικό πλαίσιο των περαιτέρω χειρισμών και των πολιτικών διαβουλεύσεων.

​Οι διεργασίες στην Εζεκία Παπαϊωάννου κορυφώνονται αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου, με την προγραμματισμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 3:00 το μεσημέρι, όπου και αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για τη στάση του κόμματος στην ψηφοφορία για την Προεδρία του νομοθετικού σώματος.

Αυτές είναι οι αποφάσεις μετά τη σύσκεψη για αφθώδη πυρετό

