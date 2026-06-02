Θρήνος για τον 15χρονο Αλέξανδρο στη Λευκωσία – Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας και το τελευταίο αντίο στα λευκά

Η τραγική είδηση του θανάτου ενός τόσο νέου παιδιού έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, με συγγενείς, φίλους και γνωστούς να αδυνατούν να πιστέψουν το τραγικό παιχνίδι που του επιφύλασσε η μοίρα.

​Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026, στις 05:30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Καϊμακλί, ενώ η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Καϊμακλίου. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 05:00 μ.μ.

​Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση, η οικογένεια απευθύνει θερμή έκκληση προς όλους όσοι θα παραστούν στην κηδεία να είναι ντυμένοι στα λευκά, αποχαιρετώντας με αυτόν τον τρόπο τον αγαπημένο τους άγγελο.

Παράλληλα, επιθυμία της οικογένειας, είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την Παιδοογκολογική Κλινική, στηρίζοντας έμπρακτα άλλα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη.