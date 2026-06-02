Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες στιγμές πριν τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα - Τα στοιχεία που δεν «δένουν» με την εκδοχή του δράστη

 02.06.2026 - 11:23
Τα όσα συνέβησαν τα λεπτά που μεσολάβησαν από τη στιγμή που οι γείτονες άκουσαν φωνές μέχρι τη δολοφονία της 39χρονης προσπαθούν να φωτίσουν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. στην Καλαμάτα.

Παρόλο που ο δράστης ομολόγησε το έγκλημα, οι ισχυρισμοί του ότι ξαφνικά ξύπνησε και είδε τη γυναίκα από πάνω του με μαχαίρι δεν πείθουν τους αστυνομικούς. Και αυτό γιατί υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν πως άκουγαν φωνές από πριν οι οποίες σταμάτησαν λίγο πριν φτάσουν οι αστυνομικοί στο σημείο. Ως εκ τούτου, συνάγεται το συμπέρασμα, πως πριν τη δολοφονία προηγήθηκε επεισόδιο – ένα από τα συχνά που συνέβαιναν το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα και τα πολλαπλά τραύματα που φέρει η 39χρονη υποδηλώνουν πως ο δράστης τη μαχαίρωσε με μανία. Ο ίδιος υποστήριξε πως είχε υποψίες ότι η γυναίκα του τον απατά, ενώ από μαρτυρίες προκύπτει πως την ζήλευε πολύ.

Τραγικό είναι το γεγονός ότι όταν έγινε το έγκλημα, στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, 6 και 10 ετών, τα οποία δεν αντιλήφθηκαν τι συμβαίνει.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που έγινε στο σπίτι εντοπίστηκε μία καρτέλα ηρεμιστικών χωρίς συνταγή. Αυτό που εξετάζεται τώρα είναι αν τα παιδιά έμειναν κοιμισμένα λόγω πιθανόν κάποιας ουσίας που τους είχε χορηγηθεί – γι’ αυτό και πρόκειται να υποβληθούν σε αιματολογικές εξετάσεις.

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 2.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν κάτοικοι της περιοχής επικοινώνησαν με την Άμεση Δράση, αναφέροντας ότι άκουσαν έντονες γυναικείες κραυγές και εκκλήσεις για βοήθεια από διαμέρισμα της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι ενημερώθηκαν από γείτονες ότι οι φωνές είχαν σταματήσει λίγα λεπτά πριν από την άφιξή τους. Οι αστυνομικές δυνάμεις χτύπησαν την πόρτα του διαμερίσματος και ζήτησαν από τον ένοικο να ανοίξει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος σύζυγος άνοιξε την πόρτα παρουσιάζοντας εμφανή ίχνη αίματος στα ρούχα του.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη 39χρονη νεκρή μέσα στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού. Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος λίγο αργότερα παραδέχθηκε την πράξη του.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Μουντιάλ 2026: Το... πήρε η Ισπανία, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Opta! (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Αυξήσεις σε σάλτσες, αυγά, σαπούνια, γαλακτοκομικά - Όσα εντόπισε ο Σύνδεσμος Καταναλωτών

Στο Καζακστάν μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για επίσημη επίσκεψη - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Στις 13:55 αναχωρεί η πρώτη απευθείας πτήση της Air Astana από το διεθνές αεροδρόμιο της Λάρνακας στην πρωτεύουσα του Καζακστάν και θα μεταφέρει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την αποστολή, στο πρώτο ταξίδι Προέδρου της Κύπρου στη μεγαλύτερη χώρα του Καυκάσου.

  •  02.06.2026 - 07:20
  •  02.06.2026 - 07:17
  •  02.06.2026 - 06:17
  •  02.06.2026 - 10:55
  •  02.06.2026 - 08:15
  •  02.06.2026 - 09:58
  •  02.06.2026 - 06:24
  •  02.06.2026 - 08:56

