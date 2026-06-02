Δωρεάν συσκευές εξοικονόμησης νερού για βρύσες και ντους - Πώς να τις αποκτήσετε

Η διάθεση εξοπλισμού εξοικονόμησης νερού προς τους καταναλωτές είναι σε παγκύπρια βάση και ξεκινάει από την Επαρχία Πάφου. Σύντομα θα διατεθούν δωρεάν περίπου 75,000 δέματα που θα περιλαμβάνουν 4 ακροφύσια για βρύσες και 2 μειωτές ροής για ντους το κάθε ένα.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί σταδιακά τους επόμενους μήνες, ώστε ο εξοπλισμός να φτάσει σε νοικοκυριά και υποστατικά σε όλη την Κύπρο. Η διανομή έχει ήδη αρχίσει αρχές του έτους 2026 σε επιχειρήσεις και επαγγελματικούς χώρους με αυξημένη χρήση νερού.

Στο πλαίσιο της δράσης θα διατεθούν συνολικά:

– 2,000,000 ακροφύσια για βρύσες

– 1,000,000 μειωτές ροής για ντους.

Ο εξοπλισμός συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της κατανάλωσης νερού, έως και 30%, χωρίς να επηρεάζεται η άνεση κατά τη χρήση και χωρίς ο χρήστης να αντιλαμβάνεται ουσιαστική διαφορά. Έτσι γινόμαστε όλοι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.