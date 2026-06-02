ΑρχικήΚοινωνίαΔωρεάν συσκευές εξοικονόμησης νερού για βρύσες και ντους - Πώς να τις αποκτήσετε
Δωρεάν συσκευές εξοικονόμησης νερού για βρύσες και ντους - Πώς να τις αποκτήσετε

 02.06.2026 - 11:04
Στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει ξεκινήσει τη σταδιακή διάθεση εξοπλισμού εξοικονόμησης νερού σε νοικοκυριά και υποστατικά.

Η διάθεση εξοπλισμού εξοικονόμησης νερού προς τους καταναλωτές είναι σε παγκύπρια βάση και ξεκινάει από την Επαρχία Πάφου. Σύντομα θα διατεθούν δωρεάν περίπου 75,000 δέματα που θα περιλαμβάνουν 4 ακροφύσια για βρύσες και 2 μειωτές ροής για ντους το κάθε ένα.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί σταδιακά τους επόμενους μήνες, ώστε ο εξοπλισμός να φτάσει σε νοικοκυριά και υποστατικά σε όλη την Κύπρο. Η διανομή έχει ήδη αρχίσει αρχές του έτους 2026 σε επιχειρήσεις και επαγγελματικούς χώρους με αυξημένη χρήση νερού.

Στο πλαίσιο της δράσης θα διατεθούν συνολικά:

– 2,000,000 ακροφύσια για βρύσες

– 1,000,000 μειωτές ροής για ντους.

Ο εξοπλισμός συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της κατανάλωσης νερού, έως και 30%, χωρίς να επηρεάζεται η άνεση κατά τη χρήση και χωρίς ο χρήστης να αντιλαμβάνεται ουσιαστική διαφορά. Έτσι γινόμαστε όλοι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.

Στο Καζακστάν μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για επίσημη επίσκεψη - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Στις 13:55 αναχωρεί η πρώτη απευθείας πτήση της Air Astana από το διεθνές αεροδρόμιο της Λάρνακας στην πρωτεύουσα του Καζακστάν και θα μεταφέρει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την αποστολή, στο πρώτο ταξίδι Προέδρου της Κύπρου στη μεγαλύτερη χώρα του Καυκάσου.

