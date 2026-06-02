Αυξήσεις σε σάλτσες, αυγά, σαπούνια, γαλακτοκομικά - Όσα εντόπισε ο Σύνδεσμος Καταναλωτών
Αυξήσεις σε σάλτσες, αυγά, σαπούνια, γαλακτοκομικά - Όσα εντόπισε ο Σύνδεσμος Καταναλωτών

 02.06.2026 - 11:41
Αυξήσεις σε σειρά προϊόντων εντόπισε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών το δεύτερο δεκαπενθήμερο Μαΐου. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, που έφταναν μέχρι και 9,8% αφορούσαν τις κατηγορίες σάλτσες και dressings, αυγά, σαπούνια, τυριά, γιαούρτι, χαρτομάντηλα και είδη προσωπικής υγιεινής.   

Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει ο Σύνδεσμος, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου καταγράφηκαν 165 διαφοροποιήσεις τιμών προϊόντων που εμπίπτουν σε 34 κατηγορίες προϊόντων.

Ενδεικτικά, η τιμή συσκευασίας μαγιονέζας αυξήθηκε κατά 34 σεντ από τη μία μέρα στην άλλη (9,8% αύξηση), ενώ 12άδα αυγών αυξήθηκε 29 σεντ (αύξηση 7,4%). Η μεγαλύτερη αύξηση (45 σεντ) καταγράφηκε σε βρεφικό γάλα, ωστόσο αντιστοιχούσε σε αύξηση 2,5%.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, το ίδιο διάστημα, σημειώθηκαν και 133  διαφοροποιήσεις τιμών προϊόντων με μειώσεις στις τιμές τους, με το μέσο ποσοστό μείωσης στο 9,4%.

Η έρευνα του Συνδέσμου βασίστηκε στις τιμές που καταγράφονται στο e-kalathi του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και στις τιμές που καταγράφονται στη δωρεάν ιδιωτική εφαρμογή smart kalathi. Οι διαφοροποιήσεις στις τιμές που καταγράφονται αφορούν τη σύγκριση της μέσης τιμής του προϊόντος με τη μέση τιμή του ίδιου προϊόντος της προηγούμενης ημέρας.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, παρατηρήθηκε αριθμός προϊόντων που η τιμή τους αυξήθηκε και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα μειώθηκε, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να διερευνηθούν οι λόγοι.

"Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί σε κάποια προϊόντα οι τιμές αυξάνονται και σε άλλα μειώνονται. Οι γενικές συνθήκες της αγοράς δεν διαφέρουν και πολύ μεταξύ των προϊόντων που οι τιμές τους αυξήθηκαν και στα άλλα που οι τιμές τους μειώθηκαν", αναφέρει ο Σύνδεσμος, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να γίνει σε βάθος έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια των αυξήσεων.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών υπογραμμίζει ότι θα παρακολουθεί τη διαμόρφωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και θα συνεχίσει με διαφάνεια να δημοσιοποιεί τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά του.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες στιγμές πριν τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα - Τα στοιχεία που δεν «δένουν» με την εκδοχή του δράστη

 02.06.2026 - 11:23
Ναρκισσιστική μητέρα: Πώς επηρεάζει την συναισθηματική ισορροπία της κόρης

 02.06.2026 - 11:54
Στο Καζακστάν μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για επίσημη επίσκεψη - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Στο Καζακστάν μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για επίσημη επίσκεψη - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Στις 13:55 αναχωρεί η πρώτη απευθείας πτήση της Air Astana από το διεθνές αεροδρόμιο της Λάρνακας στην πρωτεύουσα του Καζακστάν και θα μεταφέρει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την αποστολή, στο πρώτο ταξίδι Προέδρου της Κύπρου στη μεγαλύτερη χώρα του Καυκάσου.

Στο Καζακστάν μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για επίσημη επίσκεψη - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Στο Καζακστάν μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για επίσημη επίσκεψη - Οι επαφές και το πρόγραμμα

  •  02.06.2026 - 07:20
Κρίσιμες επαφές για τον αφθώδη πυρετό - Σύσκεψη στο Προεδρικό με επιδημιολόγους και κτηνοτρόφους

Κρίσιμες επαφές για τον αφθώδη πυρετό - Σύσκεψη στο Προεδρικό με επιδημιολόγους και κτηνοτρόφους

  •  02.06.2026 - 07:17
Προεδρία Βουλής: Το ΑΚΕΛ κοιτάζει ήδη το 2028, οι μυστικές ζυμώσεις και το παζλ των συμμαχιών

Προεδρία Βουλής: Το ΑΚΕΛ κοιτάζει ήδη το 2028, οι μυστικές ζυμώσεις και το παζλ των συμμαχιών

  •  02.06.2026 - 06:17
Απαντά στις καταγγελίες το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη φοιτήτρια με οπτική αναπηρία – «Δόθηκαν όλες οι εύλογες προσαρμογές»

Απαντά στις καταγγελίες το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη φοιτήτρια με οπτική αναπηρία – «Δόθηκαν όλες οι εύλογες προσαρμογές»

  •  02.06.2026 - 10:55
Θρίλερ στο Τρόοδος: Αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» σε γκρεμό – Έστησαν επιχείρηση για τη διάσωση δύο ατόμων

Θρίλερ στο Τρόοδος: Αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» σε γκρεμό – Έστησαν επιχείρηση για τη διάσωση δύο ατόμων

  •  02.06.2026 - 08:15
Επαναλαμβανόμενα φαινόμενα βανδαλισμού και ρύπανσης έξω από γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου - Δείτε φωτογραφίες

Επαναλαμβανόμενα φαινόμενα βανδαλισμού και ρύπανσης έξω από γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου - Δείτε φωτογραφίες

  •  02.06.2026 - 09:58
Τραμπ: Συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ίσως κλείσει την επόμενη εβδομάδα

Τραμπ: Συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ίσως κλείσει την επόμενη εβδομάδα

  •  02.06.2026 - 06:24
ΒΙΝΤΕΟ: Νέα εκκλησιαστική θέση για τον τέως αρχιμανδρίτη Νεκτάριο

ΒΙΝΤΕΟ: Νέα εκκλησιαστική θέση για τον τέως αρχιμανδρίτη Νεκτάριο

  •  02.06.2026 - 08:56

