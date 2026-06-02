Αυξήσεις σε σάλτσες, αυγά, σαπούνια, γαλακτοκομικά - Όσα εντόπισε ο Σύνδεσμος Καταναλωτών

Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει ο Σύνδεσμος, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου καταγράφηκαν 165 διαφοροποιήσεις τιμών προϊόντων που εμπίπτουν σε 34 κατηγορίες προϊόντων.

Ενδεικτικά, η τιμή συσκευασίας μαγιονέζας αυξήθηκε κατά 34 σεντ από τη μία μέρα στην άλλη (9,8% αύξηση), ενώ 12άδα αυγών αυξήθηκε 29 σεντ (αύξηση 7,4%). Η μεγαλύτερη αύξηση (45 σεντ) καταγράφηκε σε βρεφικό γάλα, ωστόσο αντιστοιχούσε σε αύξηση 2,5%.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, το ίδιο διάστημα, σημειώθηκαν και 133 διαφοροποιήσεις τιμών προϊόντων με μειώσεις στις τιμές τους, με το μέσο ποσοστό μείωσης στο 9,4%.

Η έρευνα του Συνδέσμου βασίστηκε στις τιμές που καταγράφονται στο e-kalathi του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και στις τιμές που καταγράφονται στη δωρεάν ιδιωτική εφαρμογή smart kalathi. Οι διαφοροποιήσεις στις τιμές που καταγράφονται αφορούν τη σύγκριση της μέσης τιμής του προϊόντος με τη μέση τιμή του ίδιου προϊόντος της προηγούμενης ημέρας.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, παρατηρήθηκε αριθμός προϊόντων που η τιμή τους αυξήθηκε και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα μειώθηκε, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να διερευνηθούν οι λόγοι.

"Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί σε κάποια προϊόντα οι τιμές αυξάνονται και σε άλλα μειώνονται. Οι γενικές συνθήκες της αγοράς δεν διαφέρουν και πολύ μεταξύ των προϊόντων που οι τιμές τους αυξήθηκαν και στα άλλα που οι τιμές τους μειώθηκαν", αναφέρει ο Σύνδεσμος, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να γίνει σε βάθος έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια των αυξήσεων.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών υπογραμμίζει ότι θα παρακολουθεί τη διαμόρφωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και θα συνεχίσει με διαφάνεια να δημοσιοποιεί τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά του.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ