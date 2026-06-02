Αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία για την ανακοίνωση της Αρχής κατά Διαφθοράς για «Κράτος Μαφία»

ΑρχικήΠολιτικήΑυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία για την ανακοίνωση της Αρχής κατά Διαφθοράς για «Κράτος Μαφία»
 02.06.2026 - 10:26
Μέχρι τις 15 Ιουνίου αναμένεται να εκδοθεί η ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς για την έρευνα για το βιβλίο "Κράτος Μαφία", δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος Διαφάνειας, Χάρης Πογιατζής.

Σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει η Αρχή στις 5 Μαΐου αναφερόταν ότι, λόγω του ογκωδέστατου υλικού δεν δύναται να υπολογιστεί επακριβώς ο χρόνος έκδοσης της ανακοίνωσης, αλλά σίγουρα αυτό θα γινόταν πριν το τέλος Ιουνίου 2026.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για το θέμα, ο κ. Πογιατζής ανέφερε ότι το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου θα εκδοθεί η ανακοίνωση.

Εξάλλου, ερωτηθείς κατά πόσο αναμένονται ανακοινώσεις για άλλες υποθέσεις από την Αρχή, είπε ότι «έχουν ανασταλεί όλες οι υποθέσεις μέχρι να τελειώσουμε με αυτή».

Όπως είχε ανακοινωθεί, η τελική έκθεση των τεσσάρων Λειτουργών Επιθεώρησης παραδόθηκε στην Αρχή σε ηλεκτρονική μορφή εντός της προθεσμίας που είχε τεθεί (30 Απριλίου, 2026). Κατά τη διάρκεια της Έρευνας διεξήχθησαν συνολικά 214 συνεδρίες/ακροάσεις προς το σκοπόν λήψεως μαρτυρίας ή τεκμηρίων, κατέθεσαν ως μάρτυρες 150 πρόσωπα, κατατέθηκαν τεκμήρια από 41 νομικά πρόσωπα και κυβερνητικά τμήματα, ενώ ο συνολικός αριθμός των τεκμηρίων που κατατέθηκαν ήταν 793.

Ο συνολικός αριθμός των σελίδων της Έκθεσης, μαζί με τα συνημμένα είναι περίπου 3000. Η Αρχή είχε αναφέρει ότι πριν την όποια ανακοίνωσή της, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι θεσμοθετημένες διαδικασίες, δηλαδή η μελέτη της Έκθεσης, αξιολόγησή της και απόφαση της Αρχής επί του περιεχομένου της και προς αυτό τον σκοπό έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας στην Αρχή.

Μέχρι τότε, διευκρινίζεται, όλες οι διεργασίες διεξάγονται υπό συνθήκες πλήρους εχεμύθειας όπως προνοεί η νομοθεσία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Στο Καζακστάν μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για επίσημη επίσκεψη - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Στο Καζακστάν μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για επίσημη επίσκεψη - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Στις 13:55 αναχωρεί η πρώτη απευθείας πτήση της Air Astana από το διεθνές αεροδρόμιο της Λάρνακας στην πρωτεύουσα του Καζακστάν και θα μεταφέρει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την αποστολή, στο πρώτο ταξίδι Προέδρου της Κύπρου στη μεγαλύτερη χώρα του Καυκάσου.

