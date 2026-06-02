Έρχιουρμαν για Ολγκίν: «Ούτε υπέρμετρες προσδοκίες ούτε υπονόμευση της διαδικασίας»

Να μην καλλιεργούνται υπέρμετρες προσδοκίες, αλλά ούτε και να υπονομεύεται εκ προοιμίου η διαδικασία ενόψει της άφιξης της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, δήλωσε ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες ξεκινά σταδιακά τις ενέργειες για τη νέα του πρωτοβουλία. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκαθάρισε την ετοιμότητα της πλευράς του να προσέλθει σε συνομιλίες με καλή πίστη και με γνώμονα τη βούληση για λύση. «Η επίλυση των προβλημάτων είναι ο μόνος δρόμος για την εξασφάλιση μόνιμης ειρήνης και σταθερότητας από την οποία θα κερδίσουν όλοι», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι αυτό επιτυγχάνεται αποκλειστικά μέσω διαλόγου και διπλωματίας.

«Σχετικά με το θέμα, εκδόθηκαν διαδοχικές δηλώσεις τόσο από τον βορρά όσο και από τον νότο του νησιού. Εμείς είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε με καλή πίστη, στο πλαίσιο των αρχών και των προσεγγίσεων που έχουμε εκφράσει εδώ και καιρό, σύμφωνα με τη βούληση του λαού μας για λύση. Ούτε είναι σωστό να καλλιεργούνται υπέρμετρες προσδοκίες, ούτε να επιχειρείται εξαρχής η εκτροχίαση της διαδικασίας», ανέφερε στην ανάρτηση του ο κ. Έρχιουρμαν. 

Καταλήγοντας, ο Τ/κ ηγέτης σημείωσε ότι προετοιμάζονται με υπομονή, ψυχραιμία, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα. Διευκρίνισε πως θα αποφύγουν τις περιττές δηλώσεις και την προσπάθεια απάντησης σε άσκοπες αντιπαραθέσεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι δεν θα διστάσουν να ενημερώνουν σωστά την κοινή γνώμη, προστατεύοντας το δικαίωμά της στην αλήθεια.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Στο Καζακστάν μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για επίσημη επίσκεψη - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Στις 13:55 αναχωρεί η πρώτη απευθείας πτήση της Air Astana από το διεθνές αεροδρόμιο της Λάρνακας στην πρωτεύουσα του Καζακστάν και θα μεταφέρει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την αποστολή, στο πρώτο ταξίδι Προέδρου της Κύπρου στη μεγαλύτερη χώρα του Καυκάσου.

Στο Καζακστάν μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για επίσημη επίσκεψη - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Κρίσιμες επαφές για τον αφθώδη πυρετό - Σύσκεψη στο Προεδρικό με επιδημιολόγους και κτηνοτρόφους

Προεδρία Βουλής: Το ΑΚΕΛ κοιτάζει ήδη το 2028, οι μυστικές ζυμώσεις και το παζλ των συμμαχιών

Απαντά στις καταγγελίες το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη φοιτήτρια με οπτική αναπηρία – «Δόθηκαν όλες οι εύλογες προσαρμογές»

Θρίλερ στο Τρόοδος: Αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» σε γκρεμό – Έστησαν επιχείρηση για τη διάσωση δύο ατόμων

Επαναλαμβανόμενα φαινόμενα βανδαλισμού και ρύπανσης έξω από γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου - Δείτε φωτογραφίες

Τραμπ: Συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ίσως κλείσει την επόμενη εβδομάδα

ΒΙΝΤΕΟ: Νέα εκκλησιαστική θέση για τον τέως αρχιμανδρίτη Νεκτάριο

