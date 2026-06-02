Έρχιουρμαν για Ολγκίν: «Ούτε υπέρμετρες προσδοκίες ούτε υπονόμευση της διαδικασίας»

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες ξεκινά σταδιακά τις ενέργειες για τη νέα του πρωτοβουλία. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκαθάρισε την ετοιμότητα της πλευράς του να προσέλθει σε συνομιλίες με καλή πίστη και με γνώμονα τη βούληση για λύση. «Η επίλυση των προβλημάτων είναι ο μόνος δρόμος για την εξασφάλιση μόνιμης ειρήνης και σταθερότητας από την οποία θα κερδίσουν όλοι», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι αυτό επιτυγχάνεται αποκλειστικά μέσω διαλόγου και διπλωματίας.

«Σχετικά με το θέμα, εκδόθηκαν διαδοχικές δηλώσεις τόσο από τον βορρά όσο και από τον νότο του νησιού. Εμείς είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε με καλή πίστη, στο πλαίσιο των αρχών και των προσεγγίσεων που έχουμε εκφράσει εδώ και καιρό, σύμφωνα με τη βούληση του λαού μας για λύση. Ούτε είναι σωστό να καλλιεργούνται υπέρμετρες προσδοκίες, ούτε να επιχειρείται εξαρχής η εκτροχίαση της διαδικασίας», ανέφερε στην ανάρτηση του ο κ. Έρχιουρμαν.

Καταλήγοντας, ο Τ/κ ηγέτης σημείωσε ότι προετοιμάζονται με υπομονή, ψυχραιμία, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα. Διευκρίνισε πως θα αποφύγουν τις περιττές δηλώσεις και την προσπάθεια απάντησης σε άσκοπες αντιπαραθέσεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι δεν θα διστάσουν να ενημερώνουν σωστά την κοινή γνώμη, προστατεύοντας το δικαίωμά της στην αλήθεια.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ