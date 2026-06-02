Η King’s Baton Relay στην Πετρολίνα ενόψει των Κοινοπολιτειακών Αγώνων «Glasgow 2026»

Τη σκυτάλη της King’s Baton Relay των Κοινοπολιτειακών Αγώνων «Glasgow 2026» φιλοξένησε στα γραφεία της η Πετρολίνα, ως Χρυσός Χορηγός της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, κατά την πρώτη ημέρα της τετραήμερης σκυταλοδρομίας στην Κύπρο.

Τη σκυτάλη, η οποία μεταφέρει μηνύματα ενότητας, συνεργασίας και ειρήνης στις χώρες της Κοινοπολιτείας, παρέδωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής Γεώργιος Χρυσοστόμου, στον Εκτελεστικό Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) της Petrolina (Holdings) Public Ltd Ντίνο Λευκαρίτη. Στη συνέχεια, ο κ. Λευκαρίτης παρέδωσε τη σκυτάλη στον πρώην αθλητή ιστιοπλοΐας Άντρο Καραπατάκη, Πρεσβευτή Fair Play της ΚΟΕ, και αυτός με τη σειρά του στον αθλητή ενόργανης γυμναστικής Ηλία Γεωργίου.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Λευκαρίτης δήλωσε πως «για την Πετρολίνα ο αθλητισμός αποτελεί διαχρονικά μέρος του DNA μας και βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας και της στρατηγικής μας για υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη». Όπως ανέφερε, η συνεργασία με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ως Χρυσός Χορηγός ενισχύει τη μακρόχρονη πορεία στήριξης της Πετρολίνα προς τον αθλητισμό και αποτελεί έμπρακτη στήριξη στην πορεία των Κυπρίων αθλητών προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο κ. Καραπατάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι, τονίζοντας τη σημασία του αθλητισμού ως δύναμης ενότητας και συνεργασίας μεταξύ των λαών.

Οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες «Glasgow 2026» θα διεξαχθούν από τις 23 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου 2026. Η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί από 32 αθλητές στα αθλήματα του στίβου, της κολύμβησης, της ενόργανης γυμναστικής, του τζούντο, της άρσης βαρών και του Para Powerlifting.