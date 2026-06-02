Απαντά στις καταγγελίες το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη φοιτήτρια με οπτική αναπηρία – «Δόθηκαν όλες οι εύλογες προσαρμογές»

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου απορρίπτει κατηγορηματικά τις επικρίσεις, κάνοντας λόγο για ανυπόστατες κατηγορίες και παραπλανητικές πληροφορίες που πλήττουν το κύρος των θεσμοθετημένων διαδικασιών του.

​Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεκαθαρίζει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόστηκε πλήρως το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης της φοιτήτριας στην ακαδημαϊκή ζωή. Σύμφωνα με το Ίδρυμα, είχε ήδη παραχωρηθεί χρηματοδότηση τόσο για την εργοδότηση συνοδού κατά τη διάρκεια της πρακτικής της άσκησης όσο και για την εργοδότηση ατόμου που της παρείχε φροντιστηριακή στήριξη. Παράλληλα, είχαν εγκριθεί παρατάσεις για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της πρακτικής της άσκησης αλλά και για την υποβολή των ακαδημαϊκών της εργασιών, ενώ υπήρξε και τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των διδασκαλιών.

​Πέραν των πιο πάνω συμβατικών ρυθμίσεων, το Πανεπιστήμιο σημειώνει ότι λήφθηκαν και πρόσθετα μέτρα στήριξης, απόλυτα προσαρμοσμένα στις εξειδικευμένες ανάγκες της συγκεκριμένης φοιτήτριας. Αν και η διοίκηση του ιδρύματος διευκρινίζει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω δημοσιοποίηση λεπτομερειών λόγω της προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, δηλώνει έτοιμη να αναλύσει την πολιτική της και να τεκμηριώσει με συγκεκριμένα δεδομένα όλες τις θεσμικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

​Την ίδια ώρα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον τρόπο με τον οποίο αναπαράγεται το ζήτημα στη δημόσια σφαίρα. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι τέτοιου είδους ισχυρισμοί υπονομεύουν το έργο και την επαγγελματική υπόσταση του ακαδημαϊκού προσωπικού, κάτι που το ίδρυμα δεν προτίθεται να αποδεχθεί.

​Καταλήγοντας, το Πανεπιστήμιο επαναδιατυπώνει τη διαχρονική του δέσμευση στις αρχές της συμπερίληψης και της δικαιοσύνης, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η παροχή διευκολύνσεων γίνεται πάντοτε σε συνάρτηση με τη διαφύλαξη της ακαδημαϊκής ακεραιότητας, της δίκαιης αξιολόγησης όλων των φοιτητών και του κύρους των τίτλων σπουδών που απονέμει, χαρακτηρίζοντας τις αξίες αυτές ως αδιαπραγμάτευτες.