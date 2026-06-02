Απαντά στις καταγγελίες το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη φοιτήτρια με οπτική αναπηρία – «Δόθηκαν όλες οι εύλογες προσαρμογές»

 02.06.2026 - 10:55
Με μια μακροσκελή και έντονη ανακοίνωση παρεμβαίνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, δίνοντας τη δική του απάντηση στις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας περί μη παροχής εύλογων προσαρμογών σε φοιτήτρια με οπτική αναπηρία.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου απορρίπτει κατηγορηματικά τις επικρίσεις, κάνοντας λόγο για ανυπόστατες κατηγορίες και παραπλανητικές πληροφορίες που πλήττουν το κύρος των θεσμοθετημένων διαδικασιών του.

​Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεκαθαρίζει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόστηκε πλήρως το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης της φοιτήτριας στην ακαδημαϊκή ζωή. Σύμφωνα με το Ίδρυμα, είχε ήδη παραχωρηθεί χρηματοδότηση τόσο για την εργοδότηση συνοδού κατά τη διάρκεια της πρακτικής της άσκησης όσο και για την εργοδότηση ατόμου που της παρείχε φροντιστηριακή στήριξη. Παράλληλα, είχαν εγκριθεί παρατάσεις για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της πρακτικής της άσκησης αλλά και για την υποβολή των ακαδημαϊκών της εργασιών, ενώ υπήρξε και τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των διδασκαλιών.

​Πέραν των πιο πάνω συμβατικών ρυθμίσεων, το Πανεπιστήμιο σημειώνει ότι λήφθηκαν και πρόσθετα μέτρα στήριξης, απόλυτα προσαρμοσμένα στις εξειδικευμένες ανάγκες της συγκεκριμένης φοιτήτριας. Αν και η διοίκηση του ιδρύματος διευκρινίζει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω δημοσιοποίηση λεπτομερειών λόγω της προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, δηλώνει έτοιμη να αναλύσει την πολιτική της και να τεκμηριώσει με συγκεκριμένα δεδομένα όλες τις θεσμικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

​Την ίδια ώρα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον τρόπο με τον οποίο αναπαράγεται το ζήτημα στη δημόσια σφαίρα. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι τέτοιου είδους ισχυρισμοί υπονομεύουν το έργο και την επαγγελματική υπόσταση του ακαδημαϊκού προσωπικού, κάτι που το ίδρυμα δεν προτίθεται να αποδεχθεί.

​Καταλήγοντας, το Πανεπιστήμιο επαναδιατυπώνει τη διαχρονική του δέσμευση στις αρχές της συμπερίληψης και της δικαιοσύνης, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η παροχή διευκολύνσεων γίνεται πάντοτε σε συνάρτηση με τη διαφύλαξη της ακαδημαϊκής ακεραιότητας, της δίκαιης αξιολόγησης όλων των φοιτητών και του κύρους των τίτλων σπουδών που απονέμει, χαρακτηρίζοντας τις αξίες αυτές ως αδιαπραγμάτευτες.

Θρήνος για τον 15χρονο Αλέξανδρο στη Λευκωσία – Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας και το τελευταίο αντίο στα λευκά

 02.06.2026 - 10:43
Δωρεάν συσκευές εξοικονόμησης νερού για βρύσες και ντους - Πώς να τις αποκτήσετε

 02.06.2026 - 11:04
Στο Καζακστάν μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για επίσημη επίσκεψη - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Στις 13:55 αναχωρεί η πρώτη απευθείας πτήση της Air Astana από το διεθνές αεροδρόμιο της Λάρνακας στην πρωτεύουσα του Καζακστάν και θα μεταφέρει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την αποστολή, στο πρώτο ταξίδι Προέδρου της Κύπρου στη μεγαλύτερη χώρα του Καυκάσου.

