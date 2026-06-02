Ναρκισσιστική μητέρα: Πώς επηρεάζει την συναισθηματική ισορροπία της κόρης

ΑρχικήΥγείαΝαρκισσιστική μητέρα: Πώς επηρεάζει την συναισθηματική ισορροπία της κόρης
 02.06.2026 - 11:54
Μία μητέρα που δυσκολεύεται να δείξει ενσυναίσθηση. Μία κόρη που μαθαίνει από μικρή να καταπιέζει όσα νιώθει. Και μία σχέση που μπορεί να αφήσει αποτύπωμα πολύ πέρα από την παιδική ηλικία.

Νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Frontiers in Psychology, εξετάζει πώς τα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά της μητέρας, όπως τα αντιλαμβάνονται οι κόρες, μπορεί να συνδέονται με τη συναισθηματική τους υγεία στην πρώιμη ενήλικη ζωή.

Σύμφωνα με την έρευνα, νεαρές γυναίκες που περιέγραφαν τη μητέρα τους ως πιο κυριαρχική, εγωκεντρική, απαιτητική ή λιγότερο ανεκτική, έτειναν να εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα συναισθηματικής ισορροπίας.

Οι ερευνητές μελέτησαν 416 φοιτήτριες ηλικίας 18 έως 24 ετών στο King Faisal University στη Σαουδική Αραβία. Οι συμμετέχουσες κλήθηκαν να αξιολογήσουν συγκεκριμένες συμπεριφορές της μητέρας τους, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιες διαχειρίζονται τα συναισθήματα, το στρες και τις εσωτερικές συγκρούσεις.

Το βασικό εύρημα ήταν σαφές: Όσο υψηλότερα αξιολογούνταν τα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά της μητέρας, τόσο χαμηλότερη ήταν η συναισθηματική ισορροπία της κόρης.

Ιδιαίτερο βάρος φάνηκε να έχουν δύο στοιχεία: Η μητρική αδιαλλαξία και η χειριστική συμπεριφορά. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τέτοιες δυναμικές μπορεί να δυσκολεύουν την κόρη να αναγνωρίσει, να εκφράσει και να ρυθμίσει τα δικά της συναισθήματα.

Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει σχέση αιτίας και αποτελέσματος. Βασίζεται στις προσωπικές αντιλήψεις των θυγατέρων και όχι σε κλινική διάγνωση των μητέρων. Επιπλέον, αφορά συγκεκριμένο δείγμα φοιτητριών, γεγονός που περιορίζει τη γενίκευση των ευρημάτων.

Το μήνυμα, πάντως, παραμένει σημαντικό: Ένα οικογενειακό περιβάλλον με ενσυναίσθηση, αποδοχή και συναισθηματική ασφάλεια μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά για την ψυχική ανάπτυξη των παιδιών.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

