Προκλητικός ο Ερντογάν: «Η Κωνσταντινούπολη είναι τουρκική και μουσουλμανική»

 02.06.2026 - 12:46
Στην τουρκική και μουσουλμανική ταυτότητα της Κωνσταντινούπολης αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα.

Αναφερόμενος στην Άλωση της Κωνσταντινούπολης, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι το πραγματικό νόημα της κατάκτησης δεν ήταν μόνο η άλωση μιας πόλης αλλά «η κατάκτηση των ψυχών και των καρδιών», επικαλούμενος σχετική αναφορά του Τούρκου διανοούμενου Νουρεττίν Τοπτσού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Αγία Σοφία, χαρακτηρίζοντάς την σύμβολο της κατάκτησης. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η επαναλειτουργία της ως τζαμιού έβαλε τέλος σε μια περίοδο «86 ετών νοσταλγίας», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του «έσπασε τις αλυσίδες» που είχαν τοποθετηθεί στην κληρονομιά του Μωάμεθ του Πορθητή.

Ο κ. Ερντογάν στράφηκε κατά όσων χρησιμοποιούν το σύνθημα «Η καταπίεση άρχισε το 1453», λέγοντας ότι «τα απομεινάρια του Βυζαντίου δυσκολεύονται ακόμη να αποδεχθούν την πραγματικότητα». 

Παράλληλα, ανέφερε ότι «η Κωνσταντινούπολη είναι τουρκική, είναι μουσουλμανική και με τη βοήθεια του Θεού θα παραμείνει τουρκική και μουσουλμανική μέχρι τη συντέλεια του κόσμου».

Ο κ. Ερντογάν είπε ακόμη ότι δεν θα επιτρέψει, όπως ανέφερε, να αποκοπεί η Κωνσταντινούπολη από το πνεύμα της Άλωσης και του Μωάμεθ του Πορθητή, ενώ άφησε αιχμές και για τη διοίκηση του Δήμου Κωνσταντινούπολης, δηλώνοντας ότι η πόλη δεν θα αφεθεί «στην κρίση ανίκανων ανθρώπων που δεν γνωρίζουν ούτε τη δουλειά τους, ούτε την ιστορία».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

