VIDEO - Σάλος στη Γαλλία: Dj μετέτρεψε εκκλησία σε ντίσκο - «Ηλεκτρονική θεία λειτουργία»

Στις 30 Απριλίου, στη γαλλική πόλη Βαζεράκ, σε ρωμαιοκαθολικό ναό πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, την οποία οι διοργανωτές ονόμασαν «ηλεκτρονική θεία λειτουργία». Ωστόσο στην πραγματικότητα, επρόκειτο για μια DJ-παράσταση με ηλεκτρονική μουσική. Αυτό αναφέρει η ιστοσελίδα Tribune Chrétienne.

Στην εκκλησία του Σεν-Ζυλιέν, ο DJ τοποθέτησε την κονσόλα του ακριβώς πάνω στην Αγία Τράπεζα, στο ιερό, όπου τελείται η Θεία Ευχαριστία. Κατά τη διάρκεια της παράστασης ακουγόταν ηλεκτρονική μουσική, ενώ ο χώρος του ναού χρησιμοποιήθηκε για συναυλία και χορό.

Οι διοργανωτές παρουσίασαν την εκδήλωση ως φιλανθρωπική: η είσοδος ήταν ελεύθερη, ενώ μέρος των δωρεών σχεδιαζόταν να διατεθεί στον ρωμαιοκαθολικό οργανισμό Secours Catholique. Παράλληλα, είχαν τονίσει την ανάγκη για «πρέπουσα συμπεριφορά» μέσα στον ναό.

Η χρήση της Αγίας Τράπεζας ως σκηνής για τον DJ προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς το ιερό αποτελεί κεντρικό ιερό σημείο. Δεν είναι ακόμη γνωστό, εάν η διοργάνωση της εκδήλωσης είχε εγκριθεί από τις επισκοπικές αρχές.

🚨 Nouvelle profanation : une “vraie-fausse messe" électro, une église transformée en dancefloor



🔴⚡️Dans l ’église de Vazerac, un DJ y a installé ses platines sur l’autel même pour une prétendue « messe électro »



extrait vidéo de présentation du spectacle ( compte Facebook (… — Tribune Chrétienne (@tribuchretienne) May 1, 2026

