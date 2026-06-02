VIDEO - Σάλος στη Γαλλία: Dj μετέτρεψε εκκλησία σε ντίσκο - «Ηλεκτρονική θεία λειτουργία»
 02.06.2026 - 08:31
Στη Γαλλία, σε ρωμαιοκαθολικό ναό, πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση με DJ, η οποία παρουσιάστηκε ως φιλανθρωπική με δωρεές.

Στις 30 Απριλίου, στη γαλλική πόλη Βαζεράκ, σε ρωμαιοκαθολικό ναό πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, την οποία οι διοργανωτές ονόμασαν «ηλεκτρονική θεία λειτουργία». Ωστόσο στην πραγματικότητα, επρόκειτο για μια DJ-παράσταση με ηλεκτρονική μουσική. Αυτό αναφέρει η ιστοσελίδα Tribune Chrétienne.

Στην εκκλησία του Σεν-Ζυλιέν, ο DJ τοποθέτησε την κονσόλα του ακριβώς πάνω στην Αγία Τράπεζα, στο ιερό, όπου τελείται η Θεία Ευχαριστία. Κατά τη διάρκεια της παράστασης ακουγόταν ηλεκτρονική μουσική, ενώ ο χώρος του ναού χρησιμοποιήθηκε για συναυλία και χορό.

Οι διοργανωτές παρουσίασαν την εκδήλωση ως φιλανθρωπική: η είσοδος ήταν ελεύθερη, ενώ μέρος των δωρεών σχεδιαζόταν να διατεθεί στον ρωμαιοκαθολικό οργανισμό Secours Catholique. Παράλληλα, είχαν τονίσει την ανάγκη για «πρέπουσα συμπεριφορά» μέσα στον ναό.

Η χρήση της Αγίας Τράπεζας ως σκηνής για τον DJ προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς το ιερό αποτελεί κεντρικό ιερό σημείο. Δεν είναι ακόμη γνωστό, εάν η διοργάνωση της εκδήλωσης είχε εγκριθεί από τις επισκοπικές αρχές.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

