Σταύρος Μαλάς: «Τέλος εποχής για το παλιό μοντέλο κτηνοτροφίας» – Οι κακές πρακτικές, οι έλεγχοι και το «καμπανάκι» για τον αφθώδη πυρετό

Ο Σταύρος Μαλάς τόνισε ότι η παρούσα κρίση αποτελεί το οριστικό τέλος για το παλιό, ξεπερασμένο μοντέλο κτηνοτροφίας στο νησί, το οποίο πλέον δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί.

​Αναφερόμενος στα αίτημα της ραγδαίας διασποράς του ιού, ο κ. Μαλάς δεν μάσησε τα λόγια του, αποδίδοντας την εξάπλωση κυρίως σε «κακές πρακτικές» που εφαρμόζονταν κατά τις μετακινήσεις των ζώων. Εξήγησε ότι η έλλειψη σωστής απολύμανσης στα οχήματα, για παράδειγμα όταν μεταφέρονται αμνοερίφια και αμέσως μετά χοιρίδια, αρκεί για να αφήσει πίσω της μια μικρή εστία, η οποία στη συνέχεια λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με δεδομένο μάλιστα ότι τα χοιρίδια είναι εξαιρετικά ευάλωτα στη νόσο. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον τρόπο που είναι δομημένες και οργανωμένες οι κτηνοτροφικές περιοχές, γεγονός που, όπως σημείωσε, δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε το πρόβλημα να διογκωθεί πολύ περισσότερο από όσο θα έπρεπε.