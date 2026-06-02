Πώς οι μεταξοσκώληκες παράγουν το μετάξι που φορά όλος ο κόσμος

Το μετάξι θεωρείται εδώ και χιλιάδες χρόνια ένα από τα πιο εκλεκτά και πολυτελή υφάσματα στον κόσμο. Πίσω από τη μοναδική του υφή και τη χαρακτηριστική του λάμψη κρύβεται ένας μικρός αλλά εντυπωσιακός οργανισμός: ο μεταξοσκώληκας.

Ο μεταξοσκώληκας είναι η προνύμφη του μεταξοσκώρου (Bombyx mori), ενός εντόμου που εκτρέφεται εδώ και αιώνες κυρίως στην Ασία. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με φύλλα μουριάς. Όταν ολοκληρώσει το στάδιο της ανάπτυξής του, αρχίζει να παράγει μια πρωτεϊνική ίνα από ειδικούς αδένες στο σώμα του.