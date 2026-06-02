Πώς οι μεταξοσκώληκες παράγουν το μετάξι που φορά όλος ο κόσμος

ΑρχικήLike Online
 02.06.2026 - 13:02
Πώς ένα μικροσκοπικό σκουλήκι δημιουργεί ένα από τα πιο πολύτιμα υφάσματα στον κόσμο και τι συμβαίνει μέσα στο κουκούλι πριν μετατραπεί σε λείο μεταξωτό νήμα.

Το μετάξι θεωρείται εδώ και χιλιάδες χρόνια ένα από τα πιο εκλεκτά και πολυτελή υφάσματα στον κόσμο. Πίσω από τη μοναδική του υφή και τη χαρακτηριστική του λάμψη κρύβεται ένας μικρός αλλά εντυπωσιακός οργανισμός: ο μεταξοσκώληκας.

Ο μεταξοσκώληκας είναι η προνύμφη του μεταξοσκώρου (Bombyx mori), ενός εντόμου που εκτρέφεται εδώ και αιώνες κυρίως στην Ασία. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με φύλλα μουριάς. Όταν ολοκληρώσει το στάδιο της ανάπτυξής του, αρχίζει να παράγει μια πρωτεϊνική ίνα από ειδικούς αδένες στο σώμα του.

Με συνεχείς κινήσεις του κεφαλιού του, ο μεταξοσκώληκας υφαίνει γύρω από τον εαυτό του ένα κουκούλι, εκκρίνοντας ένα λεπτό νήμα που μπορεί να φτάσει ακόμη και το ένα χιλιόμετρο σε μήκος. Μέσα σε αυτό το προστατευτικό περίβλημα πραγματοποιείται η μεταμόρφωσή του σε πεταλούδα.

Σταύρος Μαλάς: «Τέλος εποχής για το παλιό μοντέλο κτηνοτροφίας» – Οι κακές πρακτικές, οι έλεγχοι και το «καμπανάκι» για τον αφθώδη πυρετό

Τροχαίο χωρίς τραυματισμούς; Τι πρέπει να κάνεις τώρα για να αποφύγεις πρόστιμο €1.000

Αυτές είναι οι αποφάσεις μετά τη σύσκεψη για αφθώδη πυρετό

Κατέληξαν σε σειρά αποφάσεων κατά τη σύσκεψη στο Προεδρικό οι αρμόδιες υπηρεσίες, εμπλεκόμενοι και Κυβέρνηση για διαχείριση αφθώδους πυρετού.

«Πετάει» για Καζακστάν ο ΠτΔ: Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις, τουρισμό και απευθείας πτήσεις

ΑΚΕΛ: Αποτίμηση εκλογικού αποτελέσματος και στο βάθος η Προεδρία της Βουλής – Συνεδριάζει αύριο η Κεντρική Επιτροπή

Χριστόφορος Τορναρίτης: «Πολιτική ΓΙΟΚ» για το «Σήκου Πάνω» – Η παραδοχή για τα λάθη και η επιστροφή στην Κύπρο

Έρχιουρμαν για Ολγκίν: «Ούτε υπέρμετρες προσδοκίες ούτε υπονόμευση της διαδικασίας»

Τίτλοι τέλους για ένα ιστορικό παραθαλάσσιο εστιατόριο της Λάρνακας

Επαναλαμβανόμενα φαινόμενα βανδαλισμού και ρύπανσης έξω από γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου - Δείτε φωτογραφίες

ΒΙΝΤΕΟ: Νέα εκκλησιαστική θέση για τον τέως αρχιμανδρίτη Νεκτάριο

