«Πετάει» για Καζακστάν ο ΠτΔ: Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις, τουρισμό και απευθείας πτήσεις
«Πετάει» για Καζακστάν ο ΠτΔ: Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις, τουρισμό και απευθείας πτήσεις

 02.06.2026 - 14:00
Σε μια επίσκεψη με έντονο ιστορικό και οικονομικό πρόσημο προχωρεί σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος μεταβαίνει στο Καζακστάν.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Κύπριου Προέδρου στη χώρα της Κεντρικής Ασίας, επισφραγίζοντας με τον πιο δυναμικό τρόπο τη στρατηγική επιλογή της Λευκωσίας να θέσει την Αστάνα ψηλά στις προτεραιότητες της εξωτερικής της πολιτικής.

​Το ταξίδι αυτό κρύβει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και μια πολυπληθή επιχειρηματική αποστολή, θα πραγματοποιήσει το ταξίδι με την Air Astana, εγκαινιάζοντας την παρθενική, απευθείας πτήση που θα συνδέει πλέον την Κύπρο με το Καζακστάν. Η νέα αυτή αεροπορική σύνδεση αναμένεται να δώσει άμεση ώθηση όχι μόνο στις πολιτικές και διπλωματικές επαφές, αλλά και στις τουριστικές και οικονομικές σχέσεις των δύο κρατών.

​Το πρόγραμμα της ιστορικής αυτής επίσκεψης είναι ιδιαίτερα πυκνό και εστιάζει στην πράξη. Πέραν από την κρίσιμη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Καζακστάν, αναμένεται να υπογραφούν σημαντικές διμερείς συμφωνίες που θα θωρακίσουν τη συνεργασία των δύο πλευρών, ενώ θα πραγματοποιηθούν και τα επίσημα εγκαίνια της κυπριακής πρεσβείας στην Αστάνα, ένα χρόνο μετά την έναρξη της λειτουργίας της. Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο μεγάλο επιχειρηματικό φόρουμ, όπου οι Κύπριοι επιχειρηματίες θα έχουν την ευκαιρία να ανοίξουν διαύλους επικοινωνίας με μια αγορά που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια κατοίκους.

​Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λίγο πριν την αναχώρησή του, η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν είναι αποκομμένη από την καθημερινότητα των πολιτών. Αντίθετα, η αναβάθμιση της διεθνούς υπόστασης της Κύπρου συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια για προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο εσωτερικό. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια ισχυρή οικονομία αποτελεί το απαραίτητο θεμέλιο που επιτρέπει στο κράτος να ασκεί στοχευμένη κοινωνική πολιτική και να επενδύει στους νευραλγικούς τομείς της Υγείας, της Παιδείας, της Στέγασης και της Πρόνοιας.

