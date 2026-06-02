ΥΓΕΙΑ

Μεγάλη μελέτη αποκαλύπτει: Tο μυστικό για υγιή καρδιά δεν είναι ούτε οι χαμηλοί υδατάνθρακες ούτε τα χαμηλά λιπαρά

 02.06.2026 - 16:07
Το κλειδί για μία υγιή καρδιά δεν είναι η μείωση των υδατανθράκων, ούτε μία δίαιτα χαμηλή σε λιπαρά, σύμφωνα με νέα στοιχεία.

Έρευνα υποδηλώνει ότι η έμφαση στην υγιεινή διατροφή δεν θα πρέπει απαραίτητα να δίνεται σε όσα αποκλείονται από το διαιτολόγιο (όπως οι υδατάνθρακες ή οι θερμίδες), αλλά κυρίως στην ποιότητα των τροφών που καταναλώνονται.

Η μελέτη που παρακολούθησε σχεδόν 200.000 άνδρες και γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες για περίπου 30 χρόνια, διαπίστωσε ότι ορισμένες δίαιτες χαμηλών λιπαρών και χαμηλών υδατανθράκων είναι καλύτερες για την υγεία της καρδιάς από άλλες. Τι τις διαφοροποιεί; Το κλειδί ήταν η ποιότητα της ίδιας της τροφής, όχι η ποσότητα υδατανθράκων ή λιπών.

Σημαντική η ισορροπημένη διατροφή για την υγεία της καρδιάς

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες δημόσιας υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, υποστηρίζει ότι δίαιτες που βασίζονται σε επεξεργασμένα τρόφιμα, ζωικές πρωτεΐνες ή λιπαρά ή μία δίαιτα που δεν περιλαμβάνει επαρκείς ποσότητες λαχανικών, φρούτων, δημητριακών ολικής άλεσης και υγιεινών λιπαρών, δεν προσφέρουν μακροπρόθεσμα σημαντικά οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία, ακόμη κι αν χαρακτηρίζονται ως χαμηλών υδατανθράκων ή χαμηλών λιπαρών.

Αντίθετα, οι συμμετέχοντες που ακολουθούσαν μία πιο υγιεινή διατροφή με ποικιλία και επαρκή πρόσληψη μακροθρεπτικών συστατικών παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα της λεγόμενης «καλής» χοληστερόλης στο αίμα, χαμηλότερα επίπεδα λιπιδίων και μικρότερους δείκτες φλεγμονής. Παράλληλα, εμφάνισαν σημαντικά μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης στεφανιαίας νόσου, η οποία αποτελεί τη συχνότερη αιτία εμφράγματος.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι υγιεινές δίαιτες, είτε είναι χαμηλές σε υδατάνθρακες είτε σε λιπαρά, ενδέχεται να δρουν μέσω κοινών βιολογικών μηχανισμών που ενισχύουν την καρδιαγγειακή λειτουργία. Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζουν ότι η εστίαση στη συνολική ποιότητα της διατροφής μπορεί να προσφέρει στους ανθρώπους μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να επιλέγουν διατροφικά πρότυπα που ταιριάζουν στις προτιμήσεις τους, χωρίς να στερούνται τα οφέλη για την υγεία της καρδιάς τους.

Η μελέτη βασίστηκε σε διατροφικά στοιχεία που δήλωσαν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν επαγγελματίες υγείας, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων στο σύνολο του πληθυσμού. Ωστόσο, η μελέτη ξεχωρίζει για την εξαιρετικά μεγάλη περίοδο παρακολούθησης των συμμετεχόντων, η οποία αντιστοιχεί συνολικά σε περισσότερα από 5,2 εκατομμύρια ανθρωπο-έτη.

Τα ευρήματα ενισχύουν την επιστημονική άποψη ότι η κατανάλωση λιγότερων επεξεργασμένων τροφίμων και περισσότερων λαχανικών, δημητριακών ολικής άλεσης και υγιεινών λιπαρών συνδέεται με καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία. Παράλληλα, υποδηλώνουν ότι οι αυστηρές δίαιτες που επικεντρώνονται αποκλειστικά στην καταμέτρηση θερμίδων, υδατανθράκων ή λιπαρών ενδέχεται να μην είναι απαραίτητες για τη διατήρηση μιας υγιούς καρδιάς.

«Αυτή η μελέτη βοηθά να προχωρήσει η συζήτηση πέρα ​​από τη μακροχρόνια διαμάχη σχετικά με τις δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων έναντι των χαμηλών λιπαρών», δήλωσε ο καρδιολόγος του Πανεπιστημίου Γέιλ, Χάρλαν Κρούμχολτζ, αρχισυντάκτης του Journal of the American College of Cardiology. «Τα ευρήματα δείχνουν ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για την υγεία της καρδιάς είναι η ποιότητα των τροφών που τρώνε οι άνθρωποι. Είτε μια δίαιτα είναι χαμηλότερη σε υδατάνθρακες είτε σε λιπαρά, η έμφαση σε φυτικές τροφές, δημητριακά ολικής αλέσεως και υγιή λίπη σχετίζεται με καλύτερα καρδιαγγειακά αποτελέσματα».

Πηγή: Sciencealert

«Ιστορική» χαρακτηρίζει σε δήλωσή του, την επίσκεψή του στο Καζακστάν, ο Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, αφού πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Δημοκρατίας στη χώρα αυτή.

