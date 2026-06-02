Νέα μορφή απάτης μέσω τηλεφώνου – Πολλές αναφορές στην Αστυνομία – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η Αστυνομία έχει δεχθεί από πολίτες μεγάλο αριθμό αναφορών για προσπάθεια απάτης τους μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, που δήθεν γίνονται εκ μέρους πλατφόρμας χρηματοοικονομικών συναλλαγών και πληρωμών ή άλλων οργανισμών.

Σύμφωνα με τις αναφορές που έγιναν σήμερα, οι δράστες της απάτης, καλούν πολίτες μέσω κυπριακών ή άλλων τηλεφωνικών αριθμών, και με τη χρήση αυτόματου τηλεφωνητή, καλούν τους πολίτες να ακολουθήσουν οδηγίες, αναφέροντας τους να επιλέξουν συγκεκριμένους αριθμούς από το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου τους, ώστε να επιβεβαιώσουν και εγκρίνουν δήθεν συναλλαγές ή πληρωμές που τους αφορούν.

Με αφορμή τις νέες αυτές καταγγελίες, η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στο κοινό, επισημαίνοντας ότι οι εν λόγω κλήσεις είναι απατηλές.

Σε περιπτώσεις όπου πολίτες πράγματι αναμένουν τη διεκπεραίωση διαδικτυακών συναλλαγών τους, οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα, προτρέπονται όπως, πάντοτε διενεργούν έλεγχο για επαλήθευση των οποιωνδήποτε κλήσεων ή και μηνυμάτων λαμβάνουν, προτού προχωρήσουν στην ολοκλήρωση οποιαδήποτε συναλλαγής ή πληρωμής. Τέτοιος έλεγχος και επαλήθευση θα πρέπει να γίνεται μέσω των επίσημων και γνωστοποιημένων καναλιών επικοινωνίας, των εμπλεκόμενων οργανισμών.