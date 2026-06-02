Θέλεις να αποκτήσεις άδεια οδήγησης και έχεις ήδη τη μαθητική; Τι πρέπει να προσέξεις για την πρακτική εξέταση

ΑρχικήΚοινωνίαΘέλεις να αποκτήσεις άδεια οδήγησης και έχεις ήδη τη μαθητική; Τι πρέπει να προσέξεις για την πρακτική εξέταση
 02.06.2026 - 17:00
Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών προτρέπει τους νέους που εκδίδουν μαθητική άδεια οδήγησης να προγραμματίζουν από την αρχή την πρακτική εξέτασή τους.

Σε ανακοίνωση το ΤΟΜ αναφέρει πως η αυξημένη ζήτηση για πρακτικές εξετάσεις καθιστά αναγκαίο τον έγκαιρο προγραμματισμό, ώστε οι αιτητές να εξυπηρετούνται χωρίς καθυστερήσεις και να αποφεύγεται η συσσώρευση αιτήσεων.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΤΟΜ

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και ορθολογική διαχείριση της αυξημένης ζήτησης, καλεί τους νέους που εκδίδουν μαθητική άδεια οδήγησης να προγραμματίζουν από την αρχή την πρακτική τους εξέταση.

Η αυξημένη ζήτηση για πρακτική εξέταση από τους υποψήφιους καθιστά αναγκαίο τον έγκαιρο προγραμματισμό, ώστε οι αιτητές να εξυπηρετούνται χωρίς καθυστερήσεις και να αποφεύγεται η συσσώρευση αιτήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να προχωρούν σε κράτηση του ραντεβού τους για πρακτική εξέταση μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, αμέσως μετά την έκδοση της άδειας μαθητευόμενου οδηγού.

Υπενθυμίζεται ότι η μαθητική άδεια οδήγησης μπορεί να εκδοθεί από την ηλικία των 17,5 ετών, ενώ η πρακτική εξέταση για απόκτηση κανονικής άδειας οδήγησης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας.

Η αξιοποίηση των διαθέσιμων διαδικασιών προγραμματισμού συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση του συστήματος εξετάσεων και στη συνολική βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

