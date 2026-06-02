Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΜ. Καρογιάν: Υπέβαλε την παραίτησή του από Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, δεν έγινε αποδεκτή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μ. Καρογιάν: Υπέβαλε την παραίτησή του από Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, δεν έγινε αποδεκτή

 02.06.2026 - 17:23
Μ. Καρογιάν: Υπέβαλε την παραίτησή του από Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, δεν έγινε αποδεκτή

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στον Νικήτα Κυριάκου, προαναγγέλλει διάλογο με τη βάση, παγκύπρια συνδιάσκεψη και εκλογικό συνέδριο, στέλνοντας μήνυμα ανανέωσης και ανασυγκρότησης της ΔΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν, μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του ANT1 και στον Νικήτα Κυριάκου, ανέφερε ότι το Πολιτικό Γραφείο προχώρησε σε μια πρώτη αυτοκριτική και αξιολόγηση του εκλογικού αποτελέσματος της 24ης Μαΐου. Όπως υπογράμμισε, η εκλογική επίδοση της ΔΗΠΑ οφείλεται κυρίως σε διαχρονικά εσωτερικά προβλήματα, οργανωτικές αδυναμίες, κενά στις δομές πολιτικής και επικοινωνιακής διαχείρισης, καθώς και σε δυσκολίες που δεν αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα, παρά το γεγονός ότι υπήρχε η εντύπωση πως είχαν ξεπεραστεί.

Αναφερόμενος στα ψηφοδέλτια του κόμματος, σημείωσε ότι ήταν ιδιαίτερα αξιόλογα και στελεχώθηκαν από πολλούς νέους ανθρώπους, οι οποίοι όμως δεν διέθεταν έτοιμους κομματικούς μηχανισμούς και οργανωτικές δομές για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας ιδιαίτερα δύσκολης εκλογικής αναμέτρησης. Τόνισε ότι όλοι οι υποψήφιοι κατέβαλαν εξαιρετική προσπάθεια, ωστόσο «η πίεση που ασκήθηκε από μεγαλύτερους και πιο οργανωμένους κομματικούς μηχανισμούς, πιο επαρκείς από μας, δεν τους επέτρεψε να επιτύχουν τα εκλογικά αποτελέσματα που οι ίδιοι και το κόμμα ανέμεναν, ιδιαίτερα στις επαρχίες».

Ο κ. Καρογιάν αναφέρθηκε επίσης σε εξωγενείς παράγοντες που, όπως είπε, επηρέασαν αρνητικά τη ΔΗΠΑ. Ειδική μνεία έκανε στις δημοσκοπήσεις, υποστηρίζοντας ότι προκάλεσαν ζημιά ακόμη και κατά την περίοδο κατάρτισης των ψηφοδελτίων. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι οι χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις χρησιμοποιήθηκαν ως κριτήριο αποκλεισμού εν ενεργεία κοινοβουλευτικών κομμάτων από τα τηλεοπτικά ντιμπέιτ, ενώ την ίδια στιγμή δόθηκε χώρος σε πολιτικούς σχηματισμούς που δεν είχαν προηγουμένως δοκιμαστεί εκλογικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργήθηκε στην κοινή γνώμη η αντίληψη ότι μόνο έξι πολιτικά κόμματα είχαν ουσιαστικό ρόλο στην εκλογική διαδικασία, γεγονός που επέφερε πρόσθετες δυσκολίες για τη ΔΗΠΑ.

Σε ό,τι αφορά το ρόλο του Προεδρικού, ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς έκανε ή δεν έκανε και ότι δεν θεωρεί πως υπήρχε οποιαδήποτε υποχρέωση στήριξης προς το κόμμα. Όπως ανέφερε, «φήμες και συζητήσεις ακούγονται πολλές». Εκεί όπου εντοπίζει αδυναμίες είναι στο πολιτικό και επικοινωνιακό επίπεδο, σημειώνοντας ότι είτε η ΔΗΠΑ δεν αξιοποίησε επαρκώς επικοινωνιακά τη συμβολή της στο κυβερνητικό έργο είτε η κυβέρνηση δεν απέδωσε την αναγνώριση που αναλογούσε στο κόμμα για τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές στις οποίες συνέβαλε ουσιαστικά.

Ο κ. Καρογιάν τόνισε ότι η ΔΗΠΑ έμαθε να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις και δεν ζήτησε βοήθεια από κανέναν. Όπως είπε, «το ποσοστό του 3,1% αποτελεί αποτέλεσμα της προσπάθειας των στελεχών και των υποψηφίων του κόμματος, οι οποίοι εργάστηκαν με μεγάλη αφοσίωση», προσθέτοντας ότι η ΔΗΠΑ δεν οφείλει τίποτα σε κανέναν.

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα, σημείωσε ότι η πρώτη αξιολόγηση έχει ήδη πραγματοποιηθεί στο Πολιτικό Γραφείο και ότι το επόμενο διάστημα η ηγεσία θα επισκεφθεί όλες τις επαρχίες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν ανοικτές συζητήσεις με υποψηφίους, στελέχη και μέλη του κόμματος. Στόχος, όπως είπε, είναι να ακουστούν όλες οι απόψεις και να συνυπολογιστούν στον συνολικό απολογισμό. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί παγκύπρια συνδιάσκεψη με στόχο την ανασυγκρότηση της ΔΗΠΑ, ενώ προς το τέλος του έτους θα συγκληθεί εκλογικό συνέδριο.

Ερωτηθείς κατά πόσο θα είναι εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος, ο κ. Καρογιάν απάντησε ότι «ως Πρόεδρος της ΔΗΠΑ είχε και εξακολουθεί να έχει την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα». Για τον λόγο αυτό, όπως αποκάλυψε, υπέβαλε την παραίτησή του κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου, η οποία όμως δεν έγινε αποδεκτή. Όπως ανέφερε, επικράτησε η θέση ότι η ευθύνη είναι συλλογική.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι το σημαντικό είναι να διασφαλιστεί η επόμενη ημέρα της ΔΗΠΑ. Αναγνώρισε ότι η συγκυρία είναι δύσκολη για όλους, ωστόσο εξέφρασε την πεποίθηση ότι «μια αποτυχία, εφόσον αξιολογηθεί σωστά, μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας μελλοντικής επιτυχίας». «Καταγράφουμε τα αρνητικά, εντοπίζουμε τα λάθη και θα προσπαθήσουμε να μην τα επαναλάβουμε. Πρώτος εγώ οφείλω να διδαχθώ από τα λάθη του παρελθόντος, ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Dash cams: Πότε θα τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία - Για ποιους σκοπούς θα αξιοποιούνται τα βίντεο - Όλα όσα αλλάζουν
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κλείστε αμέσως το τηλέφωνο αν λάβετε κλήση από έναν από αυτούς τους 10 αριθμούς
Θρήνος για τον 15χρονο Αλέξανδρο στη Λευκωσία – Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας και το τελευταίο αντίο στα λευκά
Εικόνες ντροπής: «Τέλος οι άδειες» - Βαρύ πέναλτι από τον Δήμο Πάφου για όσους γέμισαν την πόλη σκουπίδια
Χριστόφορος Τορναρίτης: «Πολιτική ΓΙΟΚ» για το «Σήκου Πάνω» – Η παραδοχή για τα λάθη και η επιστροφή στην Κύπρο
Φορτηγό «δίπλωσε» στον αυτοκινητόδρομο και προκάλεσε κυκλοφοριακή αναστάτωση - Δείτε βίντεο από το σημείο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπόθεση «Ζαβράντωνα»: Πότε θα ανακοινωθεί η απόφαση του Κακουργιοδικείου για τα επίμαχα έγγραφα

 02.06.2026 - 17:16
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Ιστορική» χαρακτηρίζει την επίσκεψή του στο Καζακστάν - Προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και νέες θέσεις εργασίας

 02.06.2026 - 17:32
VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Ιστορική» χαρακτηρίζει την επίσκεψή του στο Καζακστάν - Προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και νέες θέσεις εργασίας

VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Ιστορική» χαρακτηρίζει την επίσκεψή του στο Καζακστάν - Προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και νέες θέσεις εργασίας

«Ιστορική» χαρακτηρίζει σε δήλωσή του, την επίσκεψή του στο Καζακστάν, ο Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, αφού πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Δημοκρατίας στη χώρα αυτή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Ιστορική» χαρακτηρίζει την επίσκεψή του στο Καζακστάν - Προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και νέες θέσεις εργασίας

VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Ιστορική» χαρακτηρίζει την επίσκεψή του στο Καζακστάν - Προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και νέες θέσεις εργασίας

  •  02.06.2026 - 17:32
Αυτές είναι οι αποφάσεις μετά τη σύσκεψη για αφθώδη πυρετό

Αυτές είναι οι αποφάσεις μετά τη σύσκεψη για αφθώδη πυρετό

  •  02.06.2026 - 12:37
Χριστόφορος Τορναρίτης: «Πολιτική ΓΙΟΚ» για το «Σήκου Πάνω» – Η παραδοχή για τα λάθη και η επιστροφή στην Κύπρο

Χριστόφορος Τορναρίτης: «Πολιτική ΓΙΟΚ» για το «Σήκου Πάνω» – Η παραδοχή για τα λάθη και η επιστροφή στην Κύπρο

  •  02.06.2026 - 15:06
Μ. Καρογιάν: Υπέβαλε την παραίτησή του από Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, δεν έγινε αποδεκτή

Μ. Καρογιάν: Υπέβαλε την παραίτησή του από Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, δεν έγινε αποδεκτή

  •  02.06.2026 - 17:23
Νέα μορφή απάτης μέσω τηλεφώνου – Πολλές αναφορές στην Αστυνομία – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Νέα μορφή απάτης μέσω τηλεφώνου – Πολλές αναφορές στην Αστυνομία – Τι πρέπει να γνωρίζετε

  •  02.06.2026 - 16:35
Dash cams: Πότε θα τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία - Για ποιους σκοπούς θα αξιοποιούνται τα βίντεο - Όλα όσα αλλάζουν

Dash cams: Πότε θα τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία - Για ποιους σκοπούς θα αξιοποιούνται τα βίντεο - Όλα όσα αλλάζουν

  •  02.06.2026 - 16:18
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κλείστε αμέσως το τηλέφωνο αν λάβετε κλήση από έναν από αυτούς τους 10 αριθμούς

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κλείστε αμέσως το τηλέφωνο αν λάβετε κλήση από έναν από αυτούς τους 10 αριθμούς

  •  02.06.2026 - 15:35
Υπόθεση «Ζαβράντωνα»: Πότε θα ανακοινωθεί η απόφαση του Κακουργιοδικείου για τα επίμαχα έγγραφα

Υπόθεση «Ζαβράντωνα»: Πότε θα ανακοινωθεί η απόφαση του Κακουργιοδικείου για τα επίμαχα έγγραφα

  •  02.06.2026 - 17:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα