VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Ιστορική» χαρακτηρίζει την επίσκεψή του στο Καζακστάν - Προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και νέες θέσεις εργασίας

Σε οπτικογραφημένη δήλωσή του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημειώνει ότι το Καζακστάν είναι μία από τις χώρες «που είχαμε ως προτεραιότητα για την ενίσχυση των πολιτικών και οικονομικών μας σχέσεων». Πριν από ένα χρόνο, είπε, «προχωρήσαμε με την έναρξη λειτουργίας διπλωματικής αποστολής στην Αστάνα, ενώ το ίδιο έτος το Καζακστάν αποφάσισε να λειτουργήσει πρεσβεία στη χώρα μας».

Αναφερόμενος στη μετάβασή του στη χώρα, είπε ότι είναι «μια ιστορική επίσκεψη», αφού πρόκειται, όπως είπε, για την πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Δημοκρατίας στο Καζακστάν.

Σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της εκεί παρουσίας του, πέραν από τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της χώρας, θα υπογραφούν σημαντικές διμερείς συμφωνίες, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα και θα συμμετάσχει στο επιχειρηματικό φόρουμ.

«Η χαρά μου, η ικανοποίησή μου είναι ακόμη μεγαλύτερη γιατί η μετάβασή μου στην Αστάνα, μαζί με μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και μια πολυπληθή επιχειρηματική αποστολή, γίνεται με την Air Astana, στην πρώτη της πτήση που θα συνδέει την Κύπρο με το Καζακστάν», είπε.

Αναμφίβολα, συνέχισε, «η αεροπορική συνδεσιμότητα ενισχύει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές μας για περαιτέρω πολιτικές, οικονομικές και τουριστικές σχέσεις με το Καζακστάν, μια πολύ σημαντική χώρα της Κεντρικής Ασίας με πληθυσμό που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια κατοίκους».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης, «στην πράξη αναβαθμίζει τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας και φυσικά είναι άμεσα συνυφασμένη με τη μεγάλη προσπάθεια στο εσωτερικό της χώρας για προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων, δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας της χώρας μας». Μια ενίσχυση που μας επιτρέπει να ασκούμε στοχευμένη κοινωνική πολιτική και να επενδύουμε σε τομείς όπως η Παιδεία, η Υγεία, το Στεγαστικό και το Κράτος Πρόνοιας, είπε.

Σημειώνεται ότι η πτήση για Αστάνα αναχώρησε κατά τις 14.30.

