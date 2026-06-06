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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πολύτεκνη Κύπρια μητέρα ξεσπά: «Στερούμαστε εμείς για να μη στερηθούν τα παιδιά μας» - Τα λόγια που συγκίνησαν το διαδίκτυο - Φωτογραφία

 06.06.2026 - 10:41
Πολύτεκνη Κύπρια μητέρα ξεσπά: «Στερούμαστε εμείς για να μη στερηθούν τα παιδιά μας» - Τα λόγια που συγκίνησαν το διαδίκτυο - Φωτογραφία

Έντονη συζήτηση προκάλεσε ανάρτηση πολύτεκνης μητέρας στη δημοφιλή ομάδα «Πού πήγαμε και δεν μας άρεσε», με αφορμή προηγούμενη δημοσίευση γυναίκας που εξέφραζε την απογοήτευσή της για την έλλειψη στήριξης προς τις πολύτεκνες οικογένειες, ακόμη και για λίγες ημέρες διακοπών.

Η γυναίκα, η οποία δηλώνει πως τα παιδιά της έχουν πλέον μεγαλώσει, θέλησε να μοιραστεί τη δική της εμπειρία, κάνοντας λόγο για έλλειψη κατανόησης και ενσυναίσθησης απέναντι στους γονείς που μεγαλώνουν πολλά παιδιά. «Διαβάζω σχόλια του τύπου “γιατί κάνατε τόσα παιδιά;”, λες και η ζωή είναι ένας μαθηματικός τύπος που μπορείς να προβλέψεις με ακρίβεια 20 χρόνια μπροστά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στην ανάρτησή της υπογραμμίζει ότι οι πολύτεκνες οικογένειες έρχονται συχνά αντιμέτωπες με οικονομικές δυσκολίες, κοινωνικά στερεότυπα και, όπως σημειώνει, έναν «σιωπηλό κοινωνικό ρατσισμό». Παρά τις προκλήσεις, δηλώνει περήφανη για την επιλογή της να αποκτήσει μεγάλη οικογένεια, τονίζοντας ότι τα παιδιά μαθαίνουν αξίες όπως η συνεργασία, η αλληλεγγύη και η προσφορά. Παράλληλα, επισημαίνει πως δεν ζητά το κράτος να αναλάβει τα πάντα, αλλά να δημιουργήσει ουσιαστικές δομές στήριξης για τις οικογένειες. «Η μεγαλύτερη επιτυχία της ζωής μου δεν είναι τίποτα από όσα απέκτησα. Είναι τα παιδιά που μεγάλωσα», καταλήγει στην ανάρτησή της, η οποία συγκέντρωσε εκατοντάδες αντιδράσεις και σχόλια.

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