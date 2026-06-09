Τουλάχιστον 14 νεκροί σε νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, αεροπορική επιδρομή στο χωριό Ζίφρα, στην περιοχή της Ναμπάτια, προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα παιδί από τη Συρία και μία γυναίκα. Άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο γυναίκες.

Λίγες ώρες αργότερα, νέο ισραηλινό πλήγμα στην πόλη της Τύρου κόστισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους οκτώ. Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε απευθύνει έκκληση στους κατοίκους συγκεκριμένης περιοχής της πόλης να την εγκαταλείψουν άμεσα.

Παράλληλα, βομβαρδισμός στη Μαρουανίγια προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ενώ άλλοι δέκα τραυματίστηκαν.

Πλήγματα σε περισσότερες από 15 κοινότητες

Σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν περισσότερες από 15 κοινότητες στον νότιο Λίβανο, με επίκεντρο κυρίως την περιοχή της Τύρου.



Ένα από τα πλήγματα έπληξε όχημα κοντά σε εγκαταστάσεις του λιβανικού Ερυθρού Σταυρού στην παραθαλάσσια πόλη. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τέσσερις διασώστες από θραύσματα γυαλιών. Όπως ανακοίνωσε ο Ερυθρός Σταυρός, και οι τέσσερις νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.





Νέες επιθέσεις της Χεζμπολάχ

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για νέες επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων που επιχειρούν στον νότιο Λίβανο, χωρίς ωστόσο να αναφέρει επιθέσεις κατά στόχων στο βόρειο Ισραήλ.



Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εκτοξεύθηκαν τρία βλήματα προς την κατεύθυνση στρατιωτών του στον νότιο Λίβανο. Ένα από αυτά έπεσε κοντά σε στρατεύματα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.





Οι απειλές του Ιράν και η απάντηση του Ισραήλ

Το μεσημέρι της Δευτέρας, μετά την ανταλλαγή πυραυλικών επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, η διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της επιχείρησης που χαρακτήρισε «σκληρή ανταπόδοση» κατά του Ισραήλ.



Ωστόσο, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση συνέχισης των επιθέσεων και των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων όσων εκτυλίσσονται στον νότιο Λίβανο, θα ακολουθήσουν «πολύ πιο σκληρές ενέργειες».



Απαντώντας, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ «θα συνεχίσει να δρα» εναντίον της Χεζμπολάχ. Παράλληλα προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ιρανική προσπάθεια σύνδεσης του Λιβάνου με τις εξελίξεις στην ευρύτερη σύγκρουση ή οργάνωσης επίθεσης κατά του Ισραήλ θα αντιμετωπιστεί «με μεγάλη ισχύ».





Διαφωνία για τον ρόλο του Λιβάνου στις διαπραγματεύσεις

Η Τεχεράνη εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι η αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ πρέπει να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε συνολικής διευθέτησης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.



Αντίθετα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει τον διαχωρισμό του λιβανικού ζητήματος από τις υπόλοιπες διαπραγματεύσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.





Τα πλήγματα στη Βηρυτό και η εύθραυστη εκεχειρία

Την Κυριακή, το Ισραήλ βομβάρδισε τα νότια προάστια της Βηρυτού, περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως αντίποινα για πυρά εναντίον ισραηλινών στόχων.



Η ισραηλινή κυβέρνηση είχε προειδοποιήσει ότι θα πλήξει τη λιβανική πρωτεύουσα εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του βόρειου Ισραήλ.



Οι βομβαρδισμοί αυτοί ήταν οι πρώτοι στα νότια προάστια της Βηρυτού μετά την ανακοίνωση της νέας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός υπό όρους, η οποία ανακοινώθηκε την περασμένη Τετάρτη ύστερα από τον τέταρτο γύρο συνομιλιών μεταξύ αντιπροσωπειών του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία απορρίφθηκε από τη Χεζμπολάχ.



Η προηγούμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία θεωρητικά τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου, δεν εφαρμόστηκε ποτέ πλήρως.



Σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου, από την έναρξη του νέου πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, στις 2 Μαρτίου, περισσότεροι από 3.600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα